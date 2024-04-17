Артём Гниломёдов, НПП "ИРВИС": "Будущее за ультразвуковыми расходомерами газа"

Расходомеры газовых сред или, как их часто называют, счетчики газа, сегодня используются практически везде. Но далеко не каждый знает, насколько важной является правильная работа узлов учета газа — как в промышленности, так и в быту. Неисправность или некорректная работа относительно небольшого прибора может повлечь за собой массу неприятностей — от прекращения подачи тепла в населенных пунктах до крупных финансовых убытков предприятий.

О том, где разрабатывают эти приборы, насколько их производство в России зависит от зарубежных поставок, как устроен рынок расходомеров корреспонденту портала "Волга Ньюс" рассказал Артём Гниломёдов, региональный представитель ООО НПП "ИРВИС", г. Казань.

— Как можно охарактеризовать современное состояние российского рынка расходомеров газа? Кто сейчас диктует условия?

— Я бы сказал, что наш рынок сегодня уравновешен, без каких-либо пиков, спадов и потрясений. Есть спрос со стороны потребителя, мы этот спрос стараемся максимально удовлетворить. Причем здесь мы можем говорить и от имени разработчика приборов, и производителя, и обслуживающей организации.

— Неужели вас обошли стороной трудности, возникшие у российских компаний в связи с уходом иностранных производителей в 2022 году?

— Скорее трудности возникли у потребителей нашей продукции, а мы с удовольствием заняли нишу, оставленную основными конкурентами — немецкой компанией, производящей ультразвуковые расходомеры. К моменту их ухода, а ушли они по-английски, не попрощавшись и не выполнив обязательства перед клиентами, у нас был достаточный запас комплектующих, и мы смогли быстро удовлетворить спрос.

По факту мы единственный завод, на котором срок изготовления приборов значительно не увеличился. Если говорить в цифрах, то всегда он был до 15 рабочих дней, в самый пик сезонных заказов срок составлял до 50 рабочих дней. У конкурентов он начинался от 90 рабочих дней.

К началу 2022 года НПП "ИРВИС" было второй по значимости организацией, производившей ультразвуковые узлы коммерческого учета газа. После ухода зарубежного конкурента их заказчики, "распробовав" наше оборудование, начали переходить к нам.

В нашей практике были и экстренный случай, когда новый прибор другого производителя перестал работать. Завод "присел на мощность", то есть поставщик газа начислил оплату не за фактически потребленный объем, а по максимальной мощности установленного неопломбированного газопотребляющего оборудования. И мы пришли на помощь, быстро изготовили замену.

— Можно сказать, что рынок "устаканился" и никаких изменений в ближайшее время ждать не приходится?

— Так не бывает, рынок так или иначе находится в движении всегда. В России его трансформация по факту началась уже давно, а не только в связи с какими-то внешними обстоятельствами.

Для нас большую роль играет тот факт, что в нашей стране парк приборов морально устарел, люди используют до сих пор механические счетчики, которые подвержены внешним воздействиям — любое неосторожное движение и прибор вышел из строя. Его надо чинить, поверять, все это выливается в дополнительные затраты. А так как они куплены в основе достаточно давно, то все чаще выходят из строя.

Существенное влияние оказывают изменения, вносимые в законодательство. Так, в 2015 году законодатели привели к единому знаменателю методику расчета коэффициента сжимаемости газа, тем самым в один момент отсекли иностранных производителей, применявших иную методику. При этом перепрошивать приборы потребителям не разрешили, и они были вынуждены закупать новые.

В каждом регионе есть свои особенности. К примеру, в Мордовии, казалось бы, все давно поделено, установлено и 5–6 лет стабильно работает. А потом что-то изменилось, и они начинают додумывать себе — а почему именно ИРВИС люди ставят? Почему ИРВИС хотят потребители? Почему ИРВИС хотят проектировщики? Почему Газпром к нему хорошо относится?

Им невдомек, что причины просты и лежат на поверхности: качество, хорошая цена, оперативная обратная связь и техническая поддержка.

— Ваши приборы — полностью российская разработка?

— Сам метод измерения расхода газа, основанный на свойствах ультразвука, применяется давно. Но инженерные разработки НПП "ИРВИС" являются авторскими и уникальными. Несмотря на наличие типовых схем и проектов, которые мы предлагаем, по сути, каждая установка приборов делается индивидуально, четко в соответствии с требованиями заказчика.

Специфика нашей продукции такова, что мы не можем, грубо говоря, продать прибор и забыть. Поэтому мы работаем по всей цепочке: исследования, разработка, внедрение и сбыт. Так, кстати, родилась аббревиатура ИРВИС. Мы работаем с проектировщиками, монтажниками, даем технические консультации, помогаем с оформлением документов.

Нашими специалистами разработан имитационный метод поверки приборов. Далеко не в каждом регионе есть установки, способные пролить такой объем, который способен пропустить наш прибор. И данный метод позволяет проводить поверку имитационным способом. Это значительно ускоряет процедуру, что тоже является преимуществом ИРВИС.

Кроме ультразвуковых мы производим и вихревые расходомеры нового поколения — все это комплектные, законченные узлы коммерческого (технологического) учета газа, включенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

— На какие объекты ставятся ваши счетчики?

— Наша ниша — точки расхода газа от 0,5 и до 16000 кубометров в час при рабочих условиях. Это магистральные газопроводы, региональные газораспределительные сети, производства, автономные котельные в МКД, включая крышные, объекты соцкультбыта, больницы и т. п.

Автомобильные газовые заправки — 100% укомплектованы нашими приборами. Потому что наши приборы могут считать реверсивное движение газа, в результате клиент получает точный итог с учетом взаимовычета.

— Расходомеры газа сегодня представлены довольно в широком ассортименте — механические, вихревые, термомассовые и т. д.

— Тем не менее пока все говорит о том, что за ультразвуком будущее.

НПП ИРВИС было основано в 1990 году, и его создатели взяли узкую тему, правильную и довели свою продукцию до совершенства. Это узлы учета газовых сред, то есть не только природный газ, но и другие газовые среды: азот, водород, этилен, воздух т. д.

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024" В марте 2024 года на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоялась выставка-форум "Теплогенерация-2024". Это первый проект, собравший и объединивший ведущих производителей и поставщиков оборудования и услуг в сфере производства теплоэнергии.

Примерно с 2015 года ИРВИС начали производить ультразвуковые приборы учета газа. Преимущество этого метода в том, что счетчик не механический, полнопроходной, а значит у него нет "лишних" частей, что снижает риск выхода прибора из строя.

Наши приборы долговечны, ни разу не вышли из строя по причине поломки ультразвукового датчика. Были лишь случаи с неправильной эксплуатацией.

Прибор сконструирован таким образом, что ремонт осуществляется заменой модулей. Это даёт преимущество в оперативности проведения таких работ. У компании при этом обширная сеть сервисных центров.

Еще одно преимущество, на которое ставят акцент поставщики газа, это невозможность "доработать" прибор, "допилить", обмануть, то есть наличие защиты от несанкционированного вмешательства. У приборов очень широкие возможности для самодиагностики. Это тоже преимущество перед механическими счетчиками.

Конкуренция в нашей сфере имеет свои особенности. Так, есть доминирующие организации, производящие ультразвуковые приборы, но они немецкие и значительно дороже. Особенно сейчас, если поставки идут параллельным импортом.

Цель нашей компании реализация "готового", "не сырого" продукта. К примеру, у нас сейчас появилась новая модель прибора. Прежде чем выпустить его на рынок, он проходил "огонь и воду", полевые испытания — не на стенде, на реальном очень сложном объекте, где низкое давление, 6 маленьких котлов, которые работали вразнобой в режиме "пуск-стоп".

— При такой стратегической важности продукции государственная поддержка просто необходима.

— Хотелось бы, чтобы государство поддержало производителей электроники, а в остальном мы сами справились. Зависимость от зарубежных поставок у нас была по электронной элементной базе, как и у всех производителей.

В России еще нет такого объема производства микропроцессоров, контроллеров и другой подобной продукции. Раньше все шло европейское и американское, сейчас поставляет Китай, Тайвань и часть этой базы в объеме 2–3 позиций стали появляться в России.

Дело в том, что для производства микросхем нужны так называемые чистые комнаты. В России их практически нет, есть только в фармацевтике. Вот тут государство могло бы и помочь.

— Недавно в Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024", поделитесь впечатлениями?

— Общие впечатления — все очень интересно. В деловой программе мы выступили с двумя докладами: "Расходомеры-счетчики ИРВИС-Ультра как законченное решение для коммерческого учета газа" и "О том, как мы справились с дефицитом на рынке узлов коммерческого учета газа в связи с уходом иностранных производителей".

Я очень рад, что благодаря форуму такая возможность представилась.

На форуме мы не только рассказывали о себе, но и встречались с заказчиками. Для этого были предоставлены все возможности, включая переговорные комнаты. Большая благодарность организаторам.

— Сейчас в стране дефицит инженерных кадров, есть ли такая проблема в НПП ИРВИС?

— У нас такой проблемы нет. Когда-то наши специалисты строили авиационные двигатели. На предприятии у нас сложилась семейная обстановка, работают инженеры еще советской школы и очень много приходит молодежи. Кстати, большинство современных разработок именно от них.

— У вас развитая сеть представительств по России и за рубежом, планируете ли вы расширять географию присутствия?

— Наши приборы работают в Калининграде, на Дальнем Востоке и на Крайнем Севере. Зарубежные поставки охватывают Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан. Самарское представительство включает в себя три региона: Самарская и Пензенская области, Республика Мордовия.

Сейчас идет планомерное, постепенное развитие рынка. Нет смысла "захватывать" какой-либо регион, если нет возможности оказывать там весь спектр услуг, не сможет выехать специалист. Также нет смысла работать с зарубежными потребителями в странах, где законодательная база в сфере учета газа сильно отличается от нашей. В тех же странах СНГ общая или сходная с нами правовая база, поэтому под них проще подстраиваться.

— Какие у компании планы по новым продуктам?

— Мы, как НПП, всегда рады решать новые интересные задачи. По учету СПГ, например, в прошлом году появился запрос на учет паровой формы пропан-бутановой смеси. Если дом не газифицирован, то люди применяют газгольдер, часто их ставят на целый поселок и все это надо как-то учитывать. Обычно используют уровнемеры для жидкости, но появилась необходимость учитывать и объем паровой фазы. Такая задача уже была решена в прошлом году.

Сейчас готовим к выходу на рынок новый прибор учета. Его особенность в том, что его можно монтировать по фланцам, на место старого ротационного прибора, без сварочных работ, что для ультразвука очень важно. Ведь обычно требуется длинный участок для монтажа, больше, чем у механических счетчиков. В некоторых случаях заказчик в своих возможностях ограничен, поэтому мы изготовили прибор, которому не требуется прямой участок. Это серьезное преимущество, в особенности для крышных котельных, где стоят старые счетчики. Я думаю, что эта новинка займёт своё место в современном рынке счётчиков-расходомеров.