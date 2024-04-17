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Газовая отрасль ТЭК

Артём Гниломёдов, НПП "ИРВИС": "Будущее за ультразвуковыми расходомерами газа"

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Расходомеры газовых сред или, как их часто называют, счетчики газа, сегодня используются практически везде. Но далеко не каждый знает, насколько важной является правильная работа узлов учета газа — как в промышленности, так и в быту. Неисправность или некорректная работа относительно небольшого прибора может повлечь за собой массу неприятностей — от прекращения подачи тепла в населенных пунктах до крупных финансовых убытков предприятий.

Фото: предоставлено НПП "Ирвис"

О том, где разрабатывают эти приборы, насколько их производство в России зависит от зарубежных поставок, как устроен рынок расходомеров корреспонденту портала "Волга Ньюс" рассказал Артём Гниломёдов, региональный представитель ООО НПП "ИРВИС", г. Казань.

— Как можно охарактеризовать современное состояние российского рынка расходомеров газа? Кто сейчас диктует условия?

— Я бы сказал, что наш рынок сегодня уравновешен, без каких-либо пиков, спадов и потрясений. Есть спрос со стороны потребителя, мы этот спрос стараемся максимально удовлетворить. Причем здесь мы можем говорить и от имени разработчика приборов, и производителя, и обслуживающей организации.

— Неужели вас обошли стороной трудности, возникшие у российских компаний в связи с уходом иностранных производителей в 2022 году?

— Скорее трудности возникли у потребителей нашей продукции, а мы с удовольствием заняли нишу, оставленную основными конкурентами — немецкой компанией, производящей ультразвуковые расходомеры. К моменту их ухода, а ушли они по-английски, не попрощавшись и не выполнив обязательства перед клиентами, у нас был достаточный запас комплектующих, и мы смогли быстро удовлетворить спрос.

По факту мы единственный завод, на котором срок изготовления приборов значительно не увеличился. Если говорить в цифрах, то всегда он был до 15 рабочих дней, в самый пик сезонных заказов срок составлял до 50 рабочих дней. У конкурентов он начинался от 90 рабочих дней.

К началу 2022 года НПП "ИРВИС" было второй по значимости организацией, производившей ультразвуковые узлы коммерческого учета газа. После ухода зарубежного конкурента их заказчики, "распробовав" наше оборудование, начали переходить к нам.

В нашей практике были и экстренный случай, когда новый прибор другого производителя перестал работать. Завод "присел на мощность", то есть поставщик газа начислил оплату не за фактически потребленный объем, а по максимальной мощности установленного неопломбированного газопотребляющего оборудования. И мы пришли на помощь, быстро изготовили замену.

— Можно сказать, что рынок "устаканился" и никаких изменений в ближайшее время ждать не приходится?

— Так не бывает, рынок так или иначе находится в движении всегда. В России его трансформация по факту началась уже давно, а не только в связи с какими-то внешними обстоятельствами.

Для нас большую роль играет тот факт, что в нашей стране парк приборов морально устарел, люди используют до сих пор механические счетчики, которые подвержены внешним воздействиям — любое неосторожное движение и прибор вышел из строя. Его надо чинить, поверять, все это выливается в дополнительные затраты. А так как они куплены в основе достаточно давно, то все чаще выходят из строя.

Существенное влияние оказывают изменения, вносимые в законодательство. Так, в 2015 году законодатели привели к единому знаменателю методику расчета коэффициента сжимаемости газа, тем самым в один момент отсекли иностранных производителей, применявших иную методику. При этом перепрошивать приборы потребителям не разрешили, и они были вынуждены закупать новые.

В каждом регионе есть свои особенности. К примеру, в Мордовии, казалось бы, все давно поделено, установлено и 5–6 лет стабильно работает. А потом что-то изменилось, и они начинают додумывать себе — а почему именно ИРВИС люди ставят? Почему ИРВИС хотят потребители? Почему ИРВИС хотят проектировщики? Почему Газпром к нему хорошо относится?

Им невдомек, что причины просты и лежат на поверхности: качество, хорошая цена, оперативная обратная связь и техническая поддержка.

— Ваши приборы — полностью российская разработка?

— Сам метод измерения расхода газа, основанный на свойствах ультразвука, применяется давно. Но инженерные разработки НПП "ИРВИС" являются авторскими и уникальными. Несмотря на наличие типовых схем и проектов, которые мы предлагаем, по сути, каждая установка приборов делается индивидуально, четко в соответствии с требованиями заказчика.

Специфика нашей продукции такова, что мы не можем, грубо говоря, продать прибор и забыть. Поэтому мы работаем по всей цепочке: исследования, разработка, внедрение и сбыт. Так, кстати, родилась аббревиатура ИРВИС. Мы работаем с проектировщиками, монтажниками, даем технические консультации, помогаем с оформлением документов.

Нашими специалистами разработан имитационный метод поверки приборов. Далеко не в каждом регионе есть установки, способные пролить такой объем, который способен пропустить наш прибор. И данный метод позволяет проводить поверку имитационным способом. Это значительно ускоряет процедуру, что тоже является преимуществом ИРВИС.

Кроме ультразвуковых мы производим и вихревые расходомеры нового поколения — все это комплектные, законченные узлы коммерческого (технологического) учета газа, включенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

— На какие объекты ставятся ваши счетчики?

— Наша ниша — точки расхода газа от 0,5 и до 16000 кубометров в час при рабочих условиях. Это магистральные газопроводы, региональные газораспределительные сети, производства, автономные котельные в МКД, включая крышные, объекты соцкультбыта, больницы и т. п.

Автомобильные газовые заправки — 100% укомплектованы нашими приборами. Потому что наши приборы могут считать реверсивное движение газа, в результате клиент получает точный итог с учетом взаимовычета.

— Расходомеры газа сегодня представлены довольно в широком ассортименте — механические, вихревые, термомассовые и т. д.

— Тем не менее пока все говорит о том, что за ультразвуком будущее.

НПП ИРВИС было основано в 1990 году, и его создатели взяли узкую тему, правильную и довели свою продукцию до совершенства. Это узлы учета газовых сред, то есть не только природный газ, но и другие газовые среды: азот, водород, этилен, воздух т. д.

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Примерно с 2015 года ИРВИС начали производить ультразвуковые приборы учета газа. Преимущество этого метода в том, что счетчик не механический, полнопроходной, а значит у него нет "лишних" частей, что снижает риск выхода прибора из строя.

Наши приборы долговечны, ни разу не вышли из строя по причине поломки ультразвукового датчика. Были лишь случаи с неправильной эксплуатацией.

Прибор сконструирован таким образом, что ремонт осуществляется заменой модулей. Это даёт преимущество в оперативности проведения таких работ. У компании при этом обширная сеть сервисных центров.

Еще одно преимущество, на которое ставят акцент поставщики газа, это невозможность "доработать" прибор, "допилить", обмануть, то есть наличие защиты от несанкционированного вмешательства. У приборов очень широкие возможности для самодиагностики. Это тоже преимущество перед механическими счетчиками.

Конкуренция в нашей сфере имеет свои особенности. Так, есть доминирующие организации, производящие ультразвуковые приборы, но они немецкие и значительно дороже. Особенно сейчас, если поставки идут параллельным импортом.

Цель нашей компании реализация "готового", "не сырого" продукта. К примеру, у нас сейчас появилась новая модель прибора. Прежде чем выпустить его на рынок, он проходил "огонь и воду", полевые испытания — не на стенде, на реальном очень сложном объекте, где низкое давление, 6 маленьких котлов, которые работали вразнобой в режиме "пуск-стоп".

— При такой стратегической важности продукции государственная поддержка просто необходима.

— Хотелось бы, чтобы государство поддержало производителей электроники, а в остальном мы сами справились. Зависимость от зарубежных поставок у нас была по электронной элементной базе, как и у всех производителей.

В России еще нет такого объема производства микропроцессоров, контроллеров и другой подобной продукции. Раньше все шло европейское и американское, сейчас поставляет Китай, Тайвань и часть этой базы в объеме 2–3 позиций стали появляться в России.

Дело в том, что для производства микросхем нужны так называемые чистые комнаты. В России их практически нет, есть только в фармацевтике. Вот тут государство могло бы и помочь.

— Недавно в Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024", поделитесь впечатлениями?

— Общие впечатления — все очень интересно. В деловой программе мы выступили с двумя докладами: "Расходомеры-счетчики ИРВИС-Ультра как законченное решение для коммерческого учета газа" и "О том, как мы справились с дефицитом на рынке узлов коммерческого учета газа в связи с уходом иностранных производителей".

Я очень рад, что благодаря форуму такая возможность представилась.

На форуме мы не только рассказывали о себе, но и встречались с заказчиками. Для этого были предоставлены все возможности, включая переговорные комнаты. Большая благодарность организаторам.

— Сейчас в стране дефицит инженерных кадров, есть ли такая проблема в НПП ИРВИС?

— У нас такой проблемы нет. Когда-то наши специалисты строили авиационные двигатели. На предприятии у нас сложилась семейная обстановка, работают инженеры еще советской школы и очень много приходит молодежи. Кстати, большинство современных разработок именно от них.

— У вас развитая сеть представительств по России и за рубежом, планируете ли вы расширять географию присутствия?

— Наши приборы работают в Калининграде, на Дальнем Востоке и на Крайнем Севере. Зарубежные поставки охватывают Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан. Самарское представительство включает в себя три региона: Самарская и Пензенская области, Республика Мордовия.

Сейчас идет планомерное, постепенное развитие рынка. Нет смысла "захватывать" какой-либо регион, если нет возможности оказывать там весь спектр услуг, не сможет выехать специалист. Также нет смысла работать с зарубежными потребителями в странах, где законодательная база в сфере учета газа сильно отличается от нашей. В тех же странах СНГ общая или сходная с нами правовая база, поэтому под них проще подстраиваться.

— Какие у компании планы по новым продуктам?

— Мы, как НПП, всегда рады решать новые интересные задачи. По учету СПГ, например, в прошлом году появился запрос на учет паровой формы пропан-бутановой смеси. Если дом не газифицирован, то люди применяют газгольдер, часто их ставят на целый поселок и все это надо как-то учитывать. Обычно используют уровнемеры для жидкости, но появилась необходимость учитывать и объем паровой фазы. Такая задача уже была решена в прошлом году.

Сейчас готовим к выходу на рынок новый прибор учета. Его особенность в том, что его можно монтировать по фланцам, на место старого ротационного прибора, без сварочных работ, что для ультразвука очень важно. Ведь обычно требуется длинный участок для монтажа, больше, чем у механических счетчиков. В некоторых случаях заказчик в своих возможностях ограничен, поэтому мы изготовили прибор, которому не требуется прямой участок. Это серьезное преимущество, в особенности для крышных котельных, где стоят старые счетчики. Я думаю, что эта новинка займёт своё место в современном рынке счётчиков-расходомеров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

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