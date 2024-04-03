В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

В марте 2024 года на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоялась выставка-форум "Теплогенерация-2024". Это первый проект, собравший и объединивший ведущих производителей и поставщиков оборудования и услуг в сфере производства теплоэнергии.

Мероприятие прошло по инициативе Союза "Торгово-промышленная палата Самарской области" совместно с компаниями ООО "ПромКомплектСервис" и ООО "Вымпелгаз" — организациями, специализирующимися на решении различных задач в сфере газо- и теплоснабжения, и эксплуатации котельных Самарской области.

Цель форума "Теплогенерация — 2024" помочь собственникам котельных Поволжского региона решить проблемы отрасли. В Самарской области находится более 15 тыс. котельных, генерирующих тепло для самых разных групп потребителей — крупных промышленных предприятий, организаций среднего и малого бизнеса, муниципалитетов, теплопунктов школ, больниц, и детских садов и ЖКХ.

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Как рассказали организаторы, все объекты теплоснабжения, хоть и принадлежат разным ведомствам, испытывают схожие проблемы в ежегодных поставках, монтаже и обслуживании оборудования. Так, в 2022–2023 годах возникла ситуация с дефицитом запчастей на рынке оборудования для котельных, что стало причиной появления на рынке недобросовестных поставщиков оборудования и подрядчиков, выполняющих работы по монтажу котельных и инженерных сетей.

Специалисты по метрологии и стандартизации приняли участие в форуме "Теплогенерация-2024" Специалисты самарской компании <a href="https://metrostandart163.ru/" target="_blank">"МетроСтандарт"</a> приняли участие в прошедшем в Самаре межрегиональном форуме "Теплогенерация-2024". Мероприятие состоялось 27–28 марта на стадионе "Солидарность Самара Арена". Представители компании рассказали корреспонденту Волга Ньюс об интересных нюансах такой редкой профессии, как метрологи.

Поэтому и было принято решение, не дожидаясь окончания отопительного сезона, начать подготовку к следующей зиме — с учетом опыта различных регионов.

Как отметил, президент Союза "Торгово-промышленная палата Самарской области" Валерий Фомичев: "Бизнес сегодня переживает одновременно и период роста, бурного развития и сталкивается с проблемами перехода "на отечественные рельсы. К поставщикам тепла сегодня много вопросов и претензий. Но они не должны оставаться наедине с трудностями. Как в своем Послании Федеральному Собранию заявил президент России Владимир Путин "Нужно предпринимателям помогать". Поэтому хорошим итогом форума, кроме систематизации отрасли, выделения надежных партнеров и обмена опытом, конечно, должен стать диалог всех участников рынка и органов власти с целью решения проблем. Чтобы, несмотря на морозы, каждая зима для каждого жителя региона стала теплой и безаварийной!".

Также на форуме были подняты вопросы формирования тарифов на производство и поставку тепла потребителям, осуществления технического присоединения новых объектов теплоснабжения, создания единой базы поставщиков качественного оборудования и услуг в сфере теплогенерации.

К форуму была приурочена выставка товаров и оборудования для газо- водо- и теплоснабжения; экспозиции проектных, монтажных, обслуживающих и ремонтных компаний, работающих в сфере газо- и теплоснабжения. Ее участники выступили на семинарах, круглых столах и деловых играх в качестве экспертов и познакомили посетителей форума со своей продукцией, технологиями ее внедрения и использования на современных котельных.

Подвели итоги

На форуме были представлены более 70 компаний — поставщиков современного котельного оборудования из России, Белорусии, Турции и Китая; представители проектных, монтажных, обслуживающих и ремонтных компаний, работающих в сфере газо- и теплоснабжения.

Всего на форуме присутствовали около 500 участников, работали 30 павильонов от представителей отрасли газо- и теплоснабжения. Все участники отметили, что посетили мероприятие с пользой, совершая успешные сделки и проводя продуктивное общение с коллегами. По результатам форума будет сформирована база добросовестных поставщиков услуг и оборудования.

Форум "Теплогенерация-2024" объединил ведущих специалистов по котельным и газовому оборудованию Ведущие специалисты по разработке и строительству котельных, газопроводов, тепловых пунктов из различных регионов страны собрались на минувшей неделе в Самарской области для профессионального общения в рамках межрегионального форума-выставки "Теплогенерация-2024", который состоялся 27–28 марта на стадионе "Солидарность Самара Арена".

В рамках деловой программы были организованы выступления на профильных секциях по самым различным темам: "Наружнее и внутреннее газоснабжение. Проблемы и решения", "Эксплуатация и техническое обслуживание котельных и тепловых сетей", "Законодательство в сфере газо- и теплоснабжения", "Коммерческий учет газа и особенности законодательства", "Импортозамещение, как альтернатива зарубежному оборудованию для котельных", "Метрологическое обеспечение котельных и теплопунктов", "Экономическая составляющая в работе котельных".

Завершила деловую программу итоговая сессия: "О создании единой базы добросовестных поставщиков услуг в сфере теплогенерации". Состоялась и деловая игра: "Основные этапы технологического присоединения и строительства котельных".

Руководитель ООО "ПромКомплектСервис" Вадим Орлов отметил: "Основная задача, которую мы ставили в ходе организации форума, достигнута. В ходе работы форума "Теплогенерация — 2024" были обозначены основные пути решения выхода из текущих проблем отрасли и оказание тем самым, содействия 15 тыс. котельным региона в подготовке к будущему отопительному сезону".

Теплые встречи

Для гостей были организованы и выездные мероприятия: обзорная экскурсия для представителей проектных и монтажных организаций по выставочной экспозиции, а также выездная сессия: "Эксплуатация и техническое обслуживание котельных и тепловых сетей".

Во второй день участники форума посетили с экскурсией котельную предприятия "САМрек-Эксплуатация", которая является одной из самых современных котельных региона, построенной для подачи тепла на инфраструктурные объекты стадиона "Солидарность Самара Арена". Ознакомил гостей с работой объекта начальник участка Станислав Клякун.

Попасть на такой стратегически важный объект было непросто, практически невозможно. Организаторы форума благодарны руководителям ООО "СамРЭК — Эксплуатация" за организацию экскурсии. Ведь здесь собственники котельных малых городов и сельских поселений Самарской области смогли получить уникальный опыт знакомства с работой и обслуживанием "идеальной котельной", который смогут применить в дальнейшем на своих энергообъектах.

По итогам встречи директор ООО "Вымпелгаз" Ольга Борисова подчеркнула, что впервые собственники котельных получили возможность напрямую, минуя посредников, познакомиться с работой организаций осуществляющих обслуживание и ремонт котельных и выработать общую стратегию по подготовке к следующей зиме.