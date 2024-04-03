В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

В марте 2024 года на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоялась выставка-форум "Теплогенерация-2024". Это первый проект, собравший и объединивший ведущих производителей и поставщиков оборудования и услуг в сфере производства теплоэнергии.
Мероприятие прошло по инициативе Союза "Торгово-промышленная палата Самарской области" совместно с компаниями ООО "ПромКомплектСервис" и ООО "Вымпелгаз" — организациями, специализирующимися на решении различных задач в сфере газо- и теплоснабжения, и эксплуатации котельных Самарской области.
Цель форума "Теплогенерация — 2024" помочь собственникам котельных Поволжского региона решить проблемы отрасли. В Самарской области находится более 15 тыс. котельных, генерирующих тепло для самых разных групп потребителей — крупных промышленных предприятий, организаций среднего и малого бизнеса, муниципалитетов, теплопунктов школ, больниц, и детских садов и ЖКХ.
Готовь сани летом
Как рассказали организаторы, все объекты теплоснабжения, хоть и принадлежат разным ведомствам, испытывают схожие проблемы в ежегодных поставках, монтаже и обслуживании оборудования. Так, в 2022–2023 годах возникла ситуация с дефицитом запчастей на рынке оборудования для котельных, что стало причиной появления на рынке недобросовестных поставщиков оборудования и подрядчиков, выполняющих работы по монтажу котельных и инженерных сетей.
Поэтому и было принято решение, не дожидаясь окончания отопительного сезона, начать подготовку к следующей зиме — с учетом опыта различных регионов.
Как отметил, президент Союза "Торгово-промышленная палата Самарской области" Валерий Фомичев: "Бизнес сегодня переживает одновременно и период роста, бурного развития и сталкивается с проблемами перехода "на отечественные рельсы. К поставщикам тепла сегодня много вопросов и претензий. Но они не должны оставаться наедине с трудностями. Как в своем Послании Федеральному Собранию заявил президент России Владимир Путин "Нужно предпринимателям помогать". Поэтому хорошим итогом форума, кроме систематизации отрасли, выделения надежных партнеров и обмена опытом, конечно, должен стать диалог всех участников рынка и органов власти с целью решения проблем. Чтобы, несмотря на морозы, каждая зима для каждого жителя региона стала теплой и безаварийной!".
Также на форуме были подняты вопросы формирования тарифов на производство и поставку тепла потребителям, осуществления технического присоединения новых объектов теплоснабжения, создания единой базы поставщиков качественного оборудования и услуг в сфере теплогенерации.
К форуму была приурочена выставка товаров и оборудования для газо- водо- и теплоснабжения; экспозиции проектных, монтажных, обслуживающих и ремонтных компаний, работающих в сфере газо- и теплоснабжения. Ее участники выступили на семинарах, круглых столах и деловых играх в качестве экспертов и познакомили посетителей форума со своей продукцией, технологиями ее внедрения и использования на современных котельных.
Подвели итоги
На форуме были представлены более 70 компаний — поставщиков современного котельного оборудования из России, Белорусии, Турции и Китая; представители проектных, монтажных, обслуживающих и ремонтных компаний, работающих в сфере газо- и теплоснабжения.
Всего на форуме присутствовали около 500 участников, работали 30 павильонов от представителей отрасли газо- и теплоснабжения. Все участники отметили, что посетили мероприятие с пользой, совершая успешные сделки и проводя продуктивное общение с коллегами. По результатам форума будет сформирована база добросовестных поставщиков услуг и оборудования.
В рамках деловой программы были организованы выступления на профильных секциях по самым различным темам: "Наружнее и внутреннее газоснабжение. Проблемы и решения", "Эксплуатация и техническое обслуживание котельных и тепловых сетей", "Законодательство в сфере газо- и теплоснабжения", "Коммерческий учет газа и особенности законодательства", "Импортозамещение, как альтернатива зарубежному оборудованию для котельных", "Метрологическое обеспечение котельных и теплопунктов", "Экономическая составляющая в работе котельных".
Завершила деловую программу итоговая сессия: "О создании единой базы добросовестных поставщиков услуг в сфере теплогенерации". Состоялась и деловая игра: "Основные этапы технологического присоединения и строительства котельных".
Руководитель ООО "ПромКомплектСервис" Вадим Орлов отметил: "Основная задача, которую мы ставили в ходе организации форума, достигнута. В ходе работы форума "Теплогенерация — 2024" были обозначены основные пути решения выхода из текущих проблем отрасли и оказание тем самым, содействия 15 тыс. котельным региона в подготовке к будущему отопительному сезону".
Теплые встречи
Для гостей были организованы и выездные мероприятия: обзорная экскурсия для представителей проектных и монтажных организаций по выставочной экспозиции, а также выездная сессия: "Эксплуатация и техническое обслуживание котельных и тепловых сетей".
Во второй день участники форума посетили с экскурсией котельную предприятия "САМрек-Эксплуатация", которая является одной из самых современных котельных региона, построенной для подачи тепла на инфраструктурные объекты стадиона "Солидарность Самара Арена". Ознакомил гостей с работой объекта начальник участка Станислав Клякун.
Попасть на такой стратегически важный объект было непросто, практически невозможно. Организаторы форума благодарны руководителям ООО "СамРЭК — Эксплуатация" за организацию экскурсии. Ведь здесь собственники котельных малых городов и сельских поселений Самарской области смогли получить уникальный опыт знакомства с работой и обслуживанием "идеальной котельной", который смогут применить в дальнейшем на своих энергообъектах.
По итогам встречи директор ООО "Вымпелгаз" Ольга Борисова подчеркнула, что впервые собственники котельных получили возможность напрямую, минуя посредников, познакомиться с работой организаций осуществляющих обслуживание и ремонт котельных и выработать общую стратегию по подготовке к следующей зиме.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.