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Энергетика ТЭК

Специалисты самарского филиала Академии Росстандарта приняли участие в форуме "Теплогенерация-2024"

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ведущие специалисты по метрологии, стандартизации, сертификации и управлению качеством продукции приняли участие в межрегиональном форуме-выставке "Теплогенерация-2024", который состоялся 27–28 марта на стадионе "Солидарность Самара Арена" в Самаре.

Фото: предоставлено ТПП Самарской области

Иван Андрончев, доктор технических наук, профессор, директор самарского филиала Академии стандартизации, метрологии и сертификации рассказал корреспонденту Волга Ньюс, почему принял решение участвовать в мероприятии и какую ценность представляют такие встречи с коллегами, а также непосредственное общение с органами власти.

Самарский филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)" был создан приказом Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации в 1995 году.

В настоящий момент в Академии Росстандарта проходят повышение квалификации специалисты в области стандартизации, метрологии, сертификации и управления качеством продукции для различных сфер деятельности. Образовательные программы ведутся по двум направлениям: "Обеспечение единства измерений" и "Управление качеством".

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В марте 2024 года на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоялась выставка-форум "Теплогенерация-2024". Это первый проект, собравший и объединивший ведущих производителей и поставщиков оборудования и услуг в сфере производства теплоэнергии.

Среди преподавателей филиала — ведущие специалисты вузов и ФБУ "Самарский ЦСМ". Образовательное учреждение располагает современной материально-технической базой.

"На форуме главным моментом были, конечно же, правовые вопросы организации работы инфраструктуры тепла в Самаре и области, — говорит Иван Андрончев. — Интересно было также общение с официальными лицами области и муниципалитетов. Так, из первых уст производители и потребители тепла смогли услышать ответы на интересующие их вопросы".

Дело в том, что федеральное законодательство по техническому регулированию и метрологии как раз и предписывает организовывать такие площадки для взаимодействия производителей продукции с местными и федеральными органами власти для обеспечения высокого качества продукции и услуг для населения.

Интересны для специалистов Академии Росстандарта были и образцы приборов контроля тепла, которые используют в принципах своей работы цифровые подходы. В учебном процессе такие знания просто необходимы.

В свою очередь, благодаря участию в выставке, Академия Росстандарта получила возможность ознакомить участников форума с новинками своих методических разработок, а также с работой технического комитета стандартизации ТК-382 "Техническое обучение и сертификация персонала", секретариат которого располагается в стенах учреждения.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

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