Специалисты по метрологии и стандартизации приняли участие в форуме "Теплогенерация-2024"

Специалисты самарской компании "МетроСтандарт" приняли участие в прошедшем в Самаре межрегиональном форуме "Теплогенерация-2024". Мероприятие состоялось 27–28 марта на стадионе "Солидарность Самара Арена". Представители компании рассказали корреспонденту Волга Ньюс об интересных нюансах такой редкой профессии, как метрологи.

Стоит подчеркнуть, что метрология и стандартизация востребованы в самых различных сферах: ЖКХ, энергетики, теплоэнергетики и газонефтяной отрасли. Важнейшей функцией метрологической лаборатории является выявление точности показаний средств измерения. При этом настоящий метролог — это очень узкая специализация и большая редкость.

Ведущие специалисты ООО "МетроСтандарт" имеют высшее метрологическое образование и большой опыт, так как ранее работали в государственных организациях ЦСМ (центрах стандартизации и метрологии). Сотрудники компании постоянно обучаются и повышают свою квалификацию оффлайн или онлайн.

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024" В марте 2024 года на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоялась выставка-форум "Теплогенерация-2024". Это первый проект, собравший и объединивший ведущих производителей и поставщиков оборудования и услуг в сфере производства теплоэнергии.

"Для измерений мы используем высокоточное оборудование, эталоны для проведения поверки общедомовых приборов учета воды и тепла, а также для других видов измерений", — рассказывает Илья Симкович, учредитель и технический директор компании.

Изначально "МетроСтандарт" создавался двумя учредителями — это Владимир Паймуллин и Венера Паймуллина. Сначала они создали компанию по поверке квартирных счетчиков воды, и это была достаточно узкая область аккредитации. В дальнейшем их партнером стал Илья Симкович, имевший на тот момент свою метрологическую организацию. Он стал учредителем и техническим директором компании. Постепенно они расширили область аккредитации и теперь осуществляют поверку приборов учета газа, тепла и прочих измерений.

За это время компания достигла немалых успехов. Так, в 2018 году "МетроСтандарт" с инновационным проектом по созданию мобильного комплекса поверки газовых приборов учета на месте их эксплуатации без демонтажа стал резидентом технопарка "Жигулевская долина".

"Наша компания является одной из крупнейших организаций в Самарской области, имеющей широкую область аккредитации и современное инновационное оборудование — это, к примеру, большие проливные стационарные установки, которые весят несколько тонн. Ведущие метрологи нашей компании ведут поверки с помощью такого сложного оборудования, и в целом выполняют множество функций. В их задачу входит провести поверку по стандартам, учитывая то, что у каждого средства измерения есть своя методика, свои погрешности, в общем, это сложная система — и наши специалисты разбираются в ней досконально", — поделился Владимир Паймуллин.

А Венера Паймуллина рассказала о планах компании и о новых подходах к работе: "На данный момент мы занимаемся расширением области аккредитации, включая поверку газоанализаторов, тахографов, стальных резервуаров и прочих объектов. Осваиваем нишу нефтепромышленной отрасли, цель — поверка РВС (резервуара вертикального стального), или нефтяного резервуара. Безусловно, нам открываются широкие перспективы в этой сфере".

"Делаем все комплексно, это так называемая поверка "под ключ". Также являемся агентами "Газпром межрегионгаз Самара" по Самарской области, и имеем аккредитацию в Самарской области", — подчеркивает она.

Если говорить об инновационном подходе, то в отличие от других аналогичных компаний "МетроСтандарт" выполняет поверку приборов учета газа на месте эксплуатации прибора, то есть у заказчика на дому. Это большой плюс, поскольку сокращает людям затраты на демонтаж и монтаж приборов, расходы на транспортировку.