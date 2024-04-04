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Энергетика ТЭК

Форум "Теплогенерация-2024" объединил ведущих специалистов по котельным и газовому оборудованию

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ведущие специалисты по разработке и строительству котельных, газопроводов, тепловых пунктов из различных регионов страны собрались на минувшей неделе в Самарской области для профессионального общения в рамках межрегионального форума-выставки "Теплогенерация-2024", который состоялся 27–28 марта на стадионе "Солидарность Самара Арена".

Фото: предоставлено компанией "Технопарк"

Иван Карев, директор самарского ООО "Технопарк" и Иван Шипунов, директор ООО "ТехноСпецГаз" рассказали корреспонденту Волга Ньюс, почему приняли решение участвовать в мероприятии и какие плюсы присутствуют в таком живом общении с коллегами.

Компания "Технопарк" занимается комплексным решением различных проблем, одно из главных направлений — это техническое обслуживание и эксплуатация котельных, котельного оборудования, газового оборудования и тепловых пунктов.

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024" В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"
В марте 2024 года на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоялась выставка-форум "Теплогенерация-2024". Это первый проект, собравший и объединивший ведущих производителей и поставщиков оборудования и услуг в сфере производства теплоэнергии.

В сотрудничестве с ООО "ТехноСпецГаз" компания строит котельные "под ключ", то есть выстраивает всю цепочку под пожелания заказчика: разработка проекта, закупка оборудования, монтаж, запуск, сдача в Ростехнадзор и так далее.

"Строим шкафные газораспределительные пункты, газопроводы среднего и низкого давления, котельные, тепловые пункты и многое другое. Соответственно, вот он наш готовый продукт — котельные, которые потом необходимо передать кому-то в эксплуатацию", — говорит Иван Шипунов.

"Ведь для запуска объекта нужно, чтобы был заключен договор с организацией, имеющей лицензию и эксплуатирующей опасные производственные объекты и котельные. И тут на помощь приходим мы", — рассказывает Иван Карев.

Конечно, заказчик может потратить время на мониторинг рынка и, возможно, найдется тот, кто эту котельную будет обслуживать дешевле. "Наши плюсы в том, что мы принимаем это детище себе и все вопросы поломок, которые идут в период гарантийного срока, мы стараемся решать, не привлекая заказчика. А только оповещая его, что те или иные работы были произведены. Это все решается "внутриутробно" — между "Технопарком" и "ТехноСпецГазом", — объясняет Иван Карев.

Компания сама обращается к поставщику, чем значительно ускоряет цепочку обратной связи. А следовательно, сокращается время простоя объекта из-за неполадок — особенно это важно зимой. Кроме того, в процессе эксплуатации выявляются все слабые места, которые потом учитываются прямо на этапе стройки, чтобы ошибок не повторялось.

"На форуме мы пообщались с коллегами — большинство участников нам знакомо, учитывая, что в этой сфере мы почти 20 лет, и всех производителей оборудования тоже знаем. В целом, было очень интересно, — делится руководитель "Технопарка". — Надо обязательно встречаться, общаться, обмениваться опытом. Потому что живое общение, даже с конкурентами, это совсем другое, гораздо интереснее и эффективнее. И те же вопросы гораздо быстрее решаются".

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Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

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