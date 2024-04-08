СВГК приступили к рассылке квитанций за техобслуживание газового оборудования в домах и квартирах

"Средневолжская газовая компания" начала рассылку квитанций на оплату работы по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО, ВКГО) в своей зоне ответственности. В марте начислен платеж за период с января по март текущего года с учётом уже оплаченных ранее средств. Далее квитанции будут выставляться ежемесячно исходя из 1/12 годовой стоимости техобслуживания.

Как сообщили в пресс-службе компании, расценки ООО "СВГК" сформированы в соответствии с Методическими указаниями Минстроя РФ. Они не превышают, а по некоторым показателям значительно ниже расценок иных газораспределительных организаций, осуществляющих техобслуживание ВДГО и ВКГО в Самарской области.

С 1 января 2024 года федеральным законодательством на СВГК возложена обязанность по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО, ВКГО) в своей зоне ответственности. Эта работа нужна для обеспечения безопасного использования газа в жилых домах и снижения рисков ЧП.

Напоминаем, что отсутствие договора на техническое обслуживание ВКГО и ВДГО, и недопуск специалистов для проведения работ могут служить основанием для приостановки подачи газа, а также привести к росту рисков ЧП от неисправного внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Компания с уважением относится к проверке обоснованности расценок СВГК со стороны УФАС Самарской области и со своей стороны предоставила надзорному органу необходимые документы. Однако в настоящее время какие-либо основания для пересмотра расценок, сформированных в соответствии с Методическими указаниями Минстроя РФ, по мнению СВГК, отсутствуют.

Прейскуранты СВГК на ТО ВД(К)ГО размещены на сайте ООО "СВГК".