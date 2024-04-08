СВГК приступили к рассылке квитанций за техобслуживание газового оборудования в домах и квартирах

"Средневолжская газовая компания" начала рассылку квитанций на оплату работы по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО, ВКГО) в своей зоне ответственности. В марте начислен платеж за период с января по март текущего года с учётом уже оплаченных ранее средств. Далее квитанции будут выставляться ежемесячно исходя из 1/12 годовой стоимости техобслуживания.
Как сообщили в пресс-службе компании, расценки ООО "СВГК" сформированы в соответствии с Методическими указаниями Минстроя РФ. Они не превышают, а по некоторым показателям значительно ниже расценок иных газораспределительных организаций, осуществляющих техобслуживание ВДГО и ВКГО в Самарской области.
С 1 января 2024 года федеральным законодательством на СВГК возложена обязанность по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО, ВКГО) в своей зоне ответственности. Эта работа нужна для обеспечения безопасного использования газа в жилых домах и снижения рисков ЧП.
Напоминаем, что отсутствие договора на техническое обслуживание ВКГО и ВДГО, и недопуск специалистов для проведения работ могут служить основанием для приостановки подачи газа, а также привести к росту рисков ЧП от неисправного внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Компания с уважением относится к проверке обоснованности расценок СВГК со стороны УФАС Самарской области и со своей стороны предоставила надзорному органу необходимые документы. Однако в настоящее время какие-либо основания для пересмотра расценок, сформированных в соответствии с Методическими указаниями Минстроя РФ, по мнению СВГК, отсутствуют.
Прейскуранты СВГК на ТО ВД(К)ГО размещены на сайте ООО "СВГК".
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!