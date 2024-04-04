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Газовая отрасль ТЭК

"Газпром газораспределение Самара" информирует о порядке расчета стоимости услуг при обслуживании оборудования

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Квитанцию на оплату по договору технического обслуживания газового оборудования компания "Газпром газораспределение Самара" выставляет только после выполнения работ. Разъясняем своим абонентам порядок формирования стоимости услуг и возможности потребителей по выбору способа оплаты.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

С 1 сентября 2023 года вступили в силу методические указания Минстроя РФ по расчету размера платы за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, а также за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в частном домовладении.

Соблюдая методику Минстроя, ООО "Газпром газораспределение Самара" разработало и утвердило Прейскурант цен, который размещен на официальном сайте 63gaz.ru в разделе "Потребителям" — "Цены и тарифы".

Приведем примеры расчета стоимости работ.

1. Если в доме установлен отопительный котел и другое газоиспользующее оборудование (плита, водонагреватель и проч.), то заказчику работ предстоит оплатить только техническое обслуживание котла. За техническое обслуживание другого оборудования платить не нужно.

Так, если у потребителя в доме один котел мощностью до 30 кВт, плита и газовая разводка, то итоговая стоимость технического обслуживания всего газового оборудования составит 3957 рублей — по стоимости обслуживания одного котла.

Другой принцип расчета действует для потребителей, у которых нет отопительного котла.

2. Если в доме нет отопительного котла, то стоимость технического обслуживания складывается из стоимости работ по каждой единице газоиспользующего оборудования (из пунктов 6 — 13 Прейскуранта).

Например, если у потребителя установлена колонка и плита, сигнализатор и газопровод, то техническое обслуживание обойдется в 2018 рублей (1372 рубля за колонку + 646 рублей за четырехгорелочную плиту).

Также отметим, что вызов слесаря при проведении ремонтных работ (без ограничения количества вызовов) входит в стоимость технического обслуживания газоиспользующего оборудования и дополнительно не оплачивается.

Никаких коэффициентов за удаленность адреса заявителя от офиса компании не применяется!

При заключении договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, а также за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме, потребитель вправе выбрать один из способов оплаты: разовым платежом или ежемесячной абонентской платой равными долями по 1/12 от стоимости.

Квитанция поступит на оплату только после проведения работ слесаря по факту!

Отдельно обращаем внимание, что получатель услуги вправе оставить отзыв о качестве работ и поставить оценку в листе опроса по окончании работ.

Напомним, что заключить договор на техническое обслуживание абонентам ООО "Газпром газораспределение Самара" можно на сайте компании 63gaz.ru в разделе "Потребителям" — "Для физических лиц" — "Техническое обслуживание газового оборудования" или по ссылке на главной странице сайта в верхнем правом углу 63gaz.ru/dogovor.php.

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Последние комментарии

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

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