"Газпром газораспределение Самара" информирует о порядке расчета стоимости услуг при обслуживании оборудования

Квитанцию на оплату по договору технического обслуживания газового оборудования компания "Газпром газораспределение Самара" выставляет только после выполнения работ. Разъясняем своим абонентам порядок формирования стоимости услуг и возможности потребителей по выбору способа оплаты.
С 1 сентября 2023 года вступили в силу методические указания Минстроя РФ по расчету размера платы за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, а также за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в частном домовладении.
Соблюдая методику Минстроя, ООО "Газпром газораспределение Самара" разработало и утвердило Прейскурант цен, который размещен на официальном сайте 63gaz.ru в разделе "Потребителям" — "Цены и тарифы".
Приведем примеры расчета стоимости работ.
1. Если в доме установлен отопительный котел и другое газоиспользующее оборудование (плита, водонагреватель и проч.), то заказчику работ предстоит оплатить только техническое обслуживание котла. За техническое обслуживание другого оборудования платить не нужно.
Так, если у потребителя в доме один котел мощностью до 30 кВт, плита и газовая разводка, то итоговая стоимость технического обслуживания всего газового оборудования составит 3957 рублей — по стоимости обслуживания одного котла.
Другой принцип расчета действует для потребителей, у которых нет отопительного котла.
2. Если в доме нет отопительного котла, то стоимость технического обслуживания складывается из стоимости работ по каждой единице газоиспользующего оборудования (из пунктов 6 — 13 Прейскуранта).
Например, если у потребителя установлена колонка и плита, сигнализатор и газопровод, то техническое обслуживание обойдется в 2018 рублей (1372 рубля за колонку + 646 рублей за четырехгорелочную плиту).
Также отметим, что вызов слесаря при проведении ремонтных работ (без ограничения количества вызовов) входит в стоимость технического обслуживания газоиспользующего оборудования и дополнительно не оплачивается.
Никаких коэффициентов за удаленность адреса заявителя от офиса компании не применяется!
При заключении договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, а также за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме, потребитель вправе выбрать один из способов оплаты: разовым платежом или ежемесячной абонентской платой равными долями по 1/12 от стоимости.
Квитанция поступит на оплату только после проведения работ слесаря по факту!
Отдельно обращаем внимание, что получатель услуги вправе оставить отзыв о качестве работ и поставить оценку в листе опроса по окончании работ.
Напомним, что заключить договор на техническое обслуживание абонентам ООО "Газпром газораспределение Самара" можно на сайте компании 63gaz.ru в разделе "Потребителям" — "Для физических лиц" — "Техническое обслуживание газового оборудования" или по ссылке на главной странице сайта в верхнем правом углу 63gaz.ru/dogovor.php.
Последние комментарии
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.