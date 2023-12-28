Средневолжская газовая компания в 2024 году продолжит оказывать помощь семьям участников СВО

В уходящем 2023 году ООО "СВГК" оказала помощь десяткам семей участников СВО из Самарской области, бесплатно проведя для них необходимые работы по демонтажу и последующей установке бытового внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, сообщили в пресс-службе компании.
На состоявшемся 28 декабря эфире ГТРК "Самара" председатель правления СВГК Иван Аветисян подтвердил, что компания продолжит заботиться о семьях участников СВО и в 2024 году. При необходимости проведения замены вышедшей из строя газовой плиты, котла, компенсатора, колонки или арматуры в доме или квартире семьи участника СВО все необходимые монтажные работы будут проведены силами сотрудников СВГК без оплаты.
Кроме того, в соответствии с указанием президента России Владимира Путина, домовладения семей участников СВО будут в приоритетном порядке газифицироваться в рамках выполнения федеральной программы социальной газификации.
"2024-й объявлен в нашей стране годом семьи. СВГК хочет особенно поддержать семьи участников СВО из Самарской области. Пока наши воины защищают Родину, мы должны помочь их близким сохранить тепло домашнего очага. Выполнение этих работ будет находиться под моим личным контролем", — отметил Иван Аветисян.
Заявку на проведение бесплатных работ по замене внутридомового или внутриквартирного газового оборудования в семье участника СВО можно оставить в любом отделении СВГК или на сайте компании в формате электронного обращения по адресу svgk.ru/feedback_form/.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!