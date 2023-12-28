Средневолжская газовая компания в 2024 году продолжит оказывать помощь семьям участников СВО

В уходящем 2023 году ООО "СВГК" оказала помощь десяткам семей участников СВО из Самарской области, бесплатно проведя для них необходимые работы по демонтажу и последующей установке бытового внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, сообщили в пресс-службе компании.

На состоявшемся 28 декабря эфире ГТРК "Самара" председатель правления СВГК Иван Аветисян подтвердил, что компания продолжит заботиться о семьях участников СВО и в 2024 году. При необходимости проведения замены вышедшей из строя газовой плиты, котла, компенсатора, колонки или арматуры в доме или квартире семьи участника СВО все необходимые монтажные работы будут проведены силами сотрудников СВГК без оплаты.

Кроме того, в соответствии с указанием президента России Владимира Путина, домовладения семей участников СВО будут в приоритетном порядке газифицироваться в рамках выполнения федеральной программы социальной газификации.

"2024-й объявлен в нашей стране годом семьи. СВГК хочет особенно поддержать семьи участников СВО из Самарской области. Пока наши воины защищают Родину, мы должны помочь их близким сохранить тепло домашнего очага. Выполнение этих работ будет находиться под моим личным контролем", — отметил Иван Аветисян.

Заявку на проведение бесплатных работ по замене внутридомового или внутриквартирного газового оборудования в семье участника СВО можно оставить в любом отделении СВГК или на сайте компании в формате электронного обращения по адресу svgk.ru/feedback_form/.