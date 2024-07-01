Сотрудники СВГК возмутились словами депутата Госдумы Владимира Кошелева

Сотрудники Средневолжской газовой компании обратились с открытым письмом к депутату Государственной думы РФ Владимиру Кошелеву. Поводом стал пост депутата в социальных сетях, размещенный 25 июня, в котором он подверг деятельность компании резкой критике.
В частности, бывший бизнесмен-застройщик, а ныне депутат назвал рост тарифов СВГК на обслуживание ВДГО и ВКГО "беспрецедентным" и написал, что "специалисты, которые ведут проверку и техобслуживание газового оборудования так и не пошли по квартирам с проверкой".
Как сообщили в пресс-службе СВГК, высказывания депутата вызвали возмущение у коллектива компании, в котором есть и избиратели партии, к которой принадлежит депутат. Под открытым письмом поставили подписи 1790 человек.
"Только за этот год наши коллеги уже побывали с проверками в более чем в 213 000 квартир и домов. Обнаружены сотни проблем в работе газовых плит, водогрейных колонок, вентиляции, которые могли привести к ЧП. А Вы, по сути, обвинили наш коллектив в "основанной на ощущении полной безнаказанности халатности". Кто дал Вам — народному избраннику — право обесценивать нашу работу? А ведь Вам доверяли и до сих пор продолжают доверять многие жители региона", — говорится в письме.
Возмущение газовиков вызвало и пристрастное отношение депутата к расценкам именно СВГК, притом что "тарифы на обслуживание внутриквартирного газового оборудования у СВГК сегодня гораздо ниже, чем счета "Газпром газораспределение" в Жигулевске. В соседних с Самарской областью регионах — Саратовской и Оренбургской областях — тарифы тоже выше, чем у СВГК".
Так, стоимость обслуживания газовой плиты и внутриквартирной газовой разводки: "Газпром газораспределение Саратовская область" — 995 руб.; "Газпром газораспределение Оренбург" — 958 руб.; "Газпром газораспределение Самара" — 923 руб. (если не установлен датчик загазованности); "СВГК" —805 руб. (вместе с транспортным коэффициентом).
Коллектив СВГК напомнил депутату и о том, что его собственный опыт поднятия цен при продаже жилья должен ему помочь глубже понимать механизмы тарифообразования.
"С 2024 года государство поручило СВГК дополнительно провести проверки оборудования в 600 000 квартир и домов. Для этого нужно нанять сотни специалистов, приобрести транспорт, газоанализаторы, термоанемометры, детекторы утечек газа и другое необходимое оборудование. Эти затраты не покрыть из тарифов 2023 года, которые СВГК фактически не повышало с 2019 года", — указывается в письме.
В заключение СВГК подчеркивает, что силами компании в Самарской области построено более 13 000 километров газовых сетей и уровень газификации региона значительно выше, чем в целом по стране. С начала действия президентской программы социальной газификации СВГК уже подвела газ к границам более чем 10 000 домовладений.
"Наш коллектив ежедневно выполняет важную и ответственную работу по обеспечению надежного и безопасного газоснабжения региона. Мы просто хотим, чтобы Вы уважали наш труд и впредь не распространяли недостоверную информацию о нашей работе на всю страну", — обращаются к Владимиру Кошелеву работники СВГК.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.