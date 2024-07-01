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ЖКХ и благоустройство Общество

Сотрудники СВГК возмутились словами депутата Госдумы Владимира Кошелева

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Средневолжской газовой компании обратились с открытым письмом к депутату Государственной думы РФ Владимиру Кошелеву. Поводом стал пост депутата в социальных сетях, размещенный 25 июня, в котором он подверг деятельность компании резкой критике.

Фото: предоставлено ООО "СВГК"

В частности, бывший бизнесмен-застройщик, а ныне депутат назвал рост тарифов СВГК на обслуживание ВДГО и ВКГО "беспрецедентным" и написал, что "специалисты, которые ведут проверку и техобслуживание газового оборудования так и не пошли по квартирам с проверкой".

Как сообщили в пресс-службе СВГК, высказывания депутата вызвали возмущение у коллектива компании, в котором есть и избиратели партии, к которой принадлежит депутат. Под открытым письмом поставили подписи 1790 человек.

"Только за этот год наши коллеги уже побывали с проверками в более чем в 213 000 квартир и домов. Обнаружены сотни проблем в работе газовых плит, водогрейных колонок, вентиляции, которые могли привести к ЧП. А Вы, по сути, обвинили наш коллектив в "основанной на ощущении полной безнаказанности халатности". Кто дал Вам — народному избраннику — право обесценивать нашу работу? А ведь Вам доверяли и до сих пор продолжают доверять многие жители региона", — говорится в письме.

Возмущение газовиков вызвало и пристрастное отношение депутата к расценкам именно СВГК, притом что "тарифы на обслуживание внутриквартирного газового оборудования у СВГК сегодня гораздо ниже, чем счета "Газпром газораспределение" в Жигулевске. В соседних с Самарской областью регионах — Саратовской и Оренбургской областях — тарифы тоже выше, чем у СВГК".

Так, стоимость обслуживания газовой плиты и внутриквартирной газовой разводки: "Газпром газораспределение Саратовская область" — 995 руб.; "Газпром газораспределение Оренбург" — 958 руб.; "Газпром газораспределение Самара" — 923 руб. (если не установлен датчик загазованности); "СВГК" —805 руб. (вместе с транспортным коэффициентом).

Коллектив СВГК напомнил депутату и о том, что его собственный опыт поднятия цен при продаже жилья должен ему помочь глубже понимать механизмы тарифообразования.

"С 2024 года государство поручило СВГК дополнительно провести проверки оборудования в 600 000 квартир и домов. Для этого нужно нанять сотни специалистов, приобрести транспорт, газоанализаторы, термоанемометры, детекторы утечек газа и другое необходимое оборудование. Эти затраты не покрыть из тарифов 2023 года, которые СВГК фактически не повышало с 2019 года", — указывается в письме.

В заключение СВГК подчеркивает, что силами компании в Самарской области построено более 13 000 километров газовых сетей и уровень газификации региона значительно выше, чем в целом по стране. С начала действия президентской программы социальной газификации СВГК уже подвела газ к границам более чем 10 000 домовладений.

"Наш коллектив ежедневно выполняет важную и ответственную работу по обеспечению надежного и безопасного газоснабжения региона. Мы просто хотим, чтобы Вы уважали наш труд и впредь не распространяли недостоверную информацию о нашей работе на всю страну", — обращаются к Владимиру Кошелеву работники СВГК.

Гид потребителя

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