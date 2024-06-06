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Вендор НОТА и "Газпром ЦПС" планируют развивать решения для газовой промышленности СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования Самарские газовики представили корректировки расценок в УФАС Самарский "Юг-Газ" заподозрили в злоупотреблениях Тарифы "Газпром газораспределение Самара" на обслуживание оборудования не устроили ФАС

Газовая отрасль ТЭК

Вендор НОТА и "Газпром ЦПС" планируют развивать решения для газовой промышленности

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Разработчик отечественного ПО НОТА (Холдинг Т1) и "Газпром ЦПС" - российская IT-компания, входящая в Группу "Газпром" - договорились о стратегическом партнерстве в области создания, масштабирования и импортозамещения решений для газовой промышленности. Соглашение было подписано в рамках 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Стороны зафиксировали принципы, условия и направления партнерства, чтобы ускорить внедрение технологий в программные разработки. Одно из направлений сотрудничества - реализация совместных проектов на базе платформы 1С, в том числе создание отраслевых программных продуктов для перехода на отечественное ПО.

"Цифровизация газовой промышленности - одно из приоритетных направлений стратегического развития государства. В ходе испытаний и тестов мы планируем оценить возможности применения и адаптации продуктов и сервисов Холдинга Т1 в компаниях отрасли. Это позволит как обеспечить импортонезависимость, так и в целом глубже понять запросы рынка и в будущем предложить максимально релевантные и необходимые индустрии решения", - отметил Антон Спирин, коммерческий директор по продуктам и сервисам, Холдинг Т1.

"Цифровизация бизнес-процессов - одна из наших ключевых задач. Мы работаем над ИТ-решениями и сервисами для управления проектированием, строительством, бурением и логистикой в нефтегазовом секторе. Внедрение новых технологий помогает нашим заказчикам сокращать издержки, минимизировать риски негативных сценариев, увеличивать эффективность и скорость работы. Чтобы обеспечить курс на импортозамещение, мы создаем решения для нефтегазовой отрасли на базе отечественного ПО в сотрудничестве с российскими вендорами", - подчеркнул Антон Куриленко, генеральный директор "Газпром ЦПС".

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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