Вендор НОТА и "Газпром ЦПС" планируют развивать решения для газовой промышленности

Разработчик отечественного ПО НОТА (Холдинг Т1) и "Газпром ЦПС" - российская IT-компания, входящая в Группу "Газпром" - договорились о стратегическом партнерстве в области создания, масштабирования и импортозамещения решений для газовой промышленности. Соглашение было подписано в рамках 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Стороны зафиксировали принципы, условия и направления партнерства, чтобы ускорить внедрение технологий в программные разработки. Одно из направлений сотрудничества - реализация совместных проектов на базе платформы 1С, в том числе создание отраслевых программных продуктов для перехода на отечественное ПО.

"Цифровизация газовой промышленности - одно из приоритетных направлений стратегического развития государства. В ходе испытаний и тестов мы планируем оценить возможности применения и адаптации продуктов и сервисов Холдинга Т1 в компаниях отрасли. Это позволит как обеспечить импортонезависимость, так и в целом глубже понять запросы рынка и в будущем предложить максимально релевантные и необходимые индустрии решения", - отметил Антон Спирин, коммерческий директор по продуктам и сервисам, Холдинг Т1.

"Цифровизация бизнес-процессов - одна из наших ключевых задач. Мы работаем над ИТ-решениями и сервисами для управления проектированием, строительством, бурением и логистикой в нефтегазовом секторе. Внедрение новых технологий помогает нашим заказчикам сокращать издержки, минимизировать риски негативных сценариев, увеличивать эффективность и скорость работы. Чтобы обеспечить курс на импортозамещение, мы создаем решения для нефтегазовой отрасли на базе отечественного ПО в сотрудничестве с российскими вендорами", - подчеркнул Антон Куриленко, генеральный директор "Газпром ЦПС".