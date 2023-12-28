В Самарской области начнут действовать новые тарифы на обслуживание газового оборудования

С 1 января 2024 года в Самарской области начинают действовать прейскуранты на техобслуживание газового оборудования, разработанные на основании утвержденных Минстроем РФ методических указаний. Об этом сообщили в пресс-службе Средневолжской газовой компании.

Для повышения уровня безопасности использования природного газа в России с Нового года вводится новый порядок обслуживания бытового газового оборудования. С 1 сентября этого года вступили в силу изменения в законодательство, согласно которым исключительным правом на деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ТО ВД (К)ГО) в индивидуальных жилых и многоквартирных домах обладает только специализированная газораспределительная организация, осуществляющая транспортировку газа до места соединения сети газораспределения с газопроводом, входящим в состав внутридомового газового оборудования.

При этом все газовое оборудование в многоквартирном доме должно обслуживаться одной специализированной организацией. С 01.01.2024 г. договоры о техобслуживании газового оборудования с иными организациями прекращают свое действие в определенных законом случаях. Отсутствие договора о техобслуживании газового оборудования является основанием для приостановления подачи газа в газифицированное помещение.

В соответствии с действующим законодательством, начиная с января 2024 года единственным исполнителем услуг по техническому обслуживанию ВД (К)ГО в домах, подключенных к сетям, по которым транспортирует газ Средневолжская газовая компания, является СВГК. Жители таких домов с января 2024 года будут получать квитанции на оплату услуг по вводимым с 1 января 2024 года прейскурантам на техобслуживание газового оборудования, которые разработаны на основании утвержденных Минстроем РФ методических указаний. Прейскуранты будут едиными в течение всего года для всех договоров, вне зависимости от даты их заключения с потребителем.

В январе 2024 года потребителям, чьи помещения относятся к зоне обслуживания ООО "СВГК", будут разосланы квитанции-оферты со всеми необходимыми параметрами договора о ТО ВД (К)ГО, платежными реквизитами и контактными данными.

Для документального оформления договорных отношений по оказанию услуг по ТО ВД (К)ГО нужно через QR-код, размещенный на оборотной стороне квитанции, перейти на соответствующий раздел сайта ООО "СВГК", распечатать бланк договора, заполнить его, приложить копии документов, удостоверяющих личность и права владения газифицированным помещением, и направить отсканированные документы на электронную почту dogovorvdgo@svgc.ru. Либо подать лично или отправить почтой по адресу отделения Центра обслуживания клиентов, указанному на лицевой стороне квитанции.

Типовые формы договоров, а также прейскурант стоимости услуг по ТО ВД (К)ГО размещены на официальном сайте ООО "СВГК": svgk.ru/individuals/to-vdgo/enter-contract/.

По вопросам начисления оплаты за услуги по ТО ВД (К)ГО можно обращаться в Центр обслуживания клиентов по телефону и по адресу, указанным на лицевой стороне квитанции, или на горячую линию Call-центра по телефону 8-800-707-65-55.