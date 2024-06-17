Самарская компания поставила газораспределительное оборудование Сокскому карьероуправлению

Компания "ПромКомплектСервис" изготовила и отгрузила два газораспределительных пункта Сокскому карьероуправлению. Их задача — понижение высокого давления газа до требуемого для газоснабжения карьероуправления и учета его потребления предприятием.

"ПромКомплектСервис" специализируется на изготовлении теплогенерирующих и газорегуляторных установок, пунктов учета расхода газа. В этом году ему исполняется уже 10 лет. За эти годы из небольшой компании, которая занималась продажей оборудования и оказанием метрологических услуг, сформировалось предприятие полного цикла со своей инженерно-конструкторской службой и производством. Сегодня самарское предприятие известно и как производитель и поставщик качественной продукции, востребованной газоснабжающими организациями во всех уголках страны, и как авторизованный представитель ведущих метрологических центров России. Компания проводит проверку узлов учета газа предприятий сферы ЖКХ, газовой, нефтяной, химической и пищевой промышленности.

В прошлом году компания изготовила более 150 пунктов учета и редуцирования газа, блоков вводных кранов и другого оборудования. В этом году спрос на продукцию заметно вырос. С начала 2024 года изготовлено уже около сотни единиц оборудования для газового хозяйства. Продукция компании обеспечивает безаварийную работу газовых сетей и экономию ресурсов.

Самарская компания "ПромКомплектСервис" отгрузила в Адыгею семитонный пункт учета газа Газовое оборудование будет установлено в республиканском индустриальном парке.

Пункты редуцирования газа, предназначенные для понижения давления газа и его поддержания в системе в необходимых параметрах, здесь начали изготавливать с 2019 года. До введения экономических санкций использовали отечественные и импортные комплектующие. Как только в 2022 году связи были разрушены, компания начала сотрудничать с лучшими российскими производителями комплектующих. Политика импортозамещения положительно сказалась на качестве продукции предприятия. Достаточно сказать, например, о беспрецедентной надежности продукции одного из поставщиков: первое техническое обслуживание регуляторов по паспорту изготовителя 7 лет, а срок службы 40. Из зарубежных поставщиков осталась только Белоруссия.

"За последние три года мы совершили настоящий прорыв в качестве изготавливаемой продукции, — считает руководитель компании ООО "ПромКомплектСервис" Вадим Орлов. — Предприятие постоянно развивается, осваивает новые технологии. На все изделия даем гарантию 3 года. Из интересных заказов этого года — пункт редуцирования газа блочного исполнения для новой жилой застройки макрорайона "Амград", пункт редуцирования газа для садового центра Веры Глуховой. И буквально сегодня отгрузили два пункта редуцирования газа для Сокского карьероуправления".

Главное достоинство продукции компании — это ее надежность. Благодаря соблюдению высоких стандартов промышленное и коммунально-бытовое оборудование самарцев пользуется спросом далеко за пределами региона.

География поставок продукции компании обширна: от Калининграда до Хабаровска и от Петрозаводска до Майкопа. За последнее время четыре пункта учета газа были отгружены в Луганскую Народную Республику, один — в Адыгею, один — в Волгоградскую область на Хлебокомбинат Волжский. В числе самарских адресов — асфальтобетонный завод в Козелках, садовый центр Веры Глуховой, компания Стройиндустрия.