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Газовая отрасль ТЭК

Самарская компания поставила газораспределительное оборудование Сокскому карьероуправлению

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "ПромКомплектСервис" изготовила и отгрузила два газораспределительных пункта Сокскому карьероуправлению. Их задача — понижение высокого давления газа до требуемого для газоснабжения карьероуправления и учета его потребления предприятием.

"ПромКомплектСервис" специализируется на изготовлении теплогенерирующих и газорегуляторных установок, пунктов учета расхода газа. В этом году ему исполняется уже 10 лет. За эти годы из небольшой компании, которая занималась продажей оборудования и оказанием метрологических услуг, сформировалось предприятие полного цикла со своей инженерно-конструкторской службой и производством. Сегодня самарское предприятие известно и как производитель и поставщик качественной продукции, востребованной газоснабжающими организациями во всех уголках страны, и как авторизованный представитель ведущих метрологических центров России. Компания проводит проверку узлов учета газа предприятий сферы ЖКХ, газовой, нефтяной, химической и пищевой промышленности.

В прошлом году компания изготовила более 150 пунктов учета и редуцирования газа, блоков вводных кранов и другого оборудования. В этом году спрос на продукцию заметно вырос. С начала 2024 года изготовлено уже около сотни единиц оборудования для газового хозяйства. Продукция компании обеспечивает безаварийную работу газовых сетей и экономию ресурсов.

Самарская компания "ПромКомплектСервис" отгрузила в Адыгею семитонный пункт учета газа
Газовое оборудование будет установлено в республиканском индустриальном парке.

Пункты редуцирования газа, предназначенные для понижения давления газа и его поддержания в системе в необходимых параметрах, здесь начали изготавливать с 2019 года. До введения экономических санкций использовали отечественные и импортные комплектующие. Как только в 2022 году связи были разрушены, компания начала сотрудничать с лучшими российскими производителями комплектующих. Политика импортозамещения положительно сказалась на качестве продукции предприятия. Достаточно сказать, например, о беспрецедентной надежности продукции одного из поставщиков: первое техническое обслуживание регуляторов по паспорту изготовителя 7 лет, а срок службы 40. Из зарубежных поставщиков осталась только Белоруссия.

"За последние три года мы совершили настоящий прорыв в качестве изготавливаемой продукции, — считает руководитель компании ООО "ПромКомплектСервис" Вадим Орлов. — Предприятие постоянно развивается, осваивает новые технологии. На все изделия даем гарантию 3 года. Из интересных заказов этого года — пункт редуцирования газа блочного исполнения для новой жилой застройки макрорайона "Амград", пункт редуцирования газа для садового центра Веры Глуховой. И буквально сегодня отгрузили два пункта редуцирования газа для Сокского карьероуправления".

Главное достоинство продукции компании — это ее надежность. Благодаря соблюдению высоких стандартов промышленное и коммунально-бытовое оборудование самарцев пользуется спросом далеко за пределами региона.

География поставок продукции компании обширна: от Калининграда до Хабаровска и от Петрозаводска до Майкопа. За последнее время четыре пункта учета газа были отгружены в Луганскую Народную Республику, один — в Адыгею, один — в Волгоградскую область на Хлебокомбинат Волжский. В числе самарских адресов — асфальтобетонный завод в Козелках, садовый центр Веры Глуховой, компания Стройиндустрия.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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