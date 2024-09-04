ФАС возбудила дела на самарских газовиков

Самарское Управление Федеральной антимонопольной службы РФ возбудило административные дела в отношении газовых компаний, работающих в регионе, за непредоставление информации.

Как сообщили в ведомстве, в ходе рассмотрения дел по вопросу роста цен на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, УФАС запросило у "Газпром газораспределение Самара", "СВГК" и "Самарагаз" копии документов, регламентирующих проведение технологических операций, входящих в состав работ.

В ответ на запрос "Газпром газораспределение Самара" предоставило лишь Методические указания, утвержденные приказом Минстроя РФ № 387/пр, которые не охватывают работы по техническому обслуживанию общего имущества в многоквартирных домах. Также организация сообщила, что минимальный перечень услуг опубликован на их сайте.

При этом "СВГК" и "Самарагаз" представили распоряжения об обязательном перечне работ и указали, что для удобства потребителя каждый слесарь оснащен "памяткой" с перечнем работ.

Между тем, согласно Постановлению правительства РФ № 410, специализированные организации обязаны обеспечить возможность ознакомления потребителей с данной документацией. Также в постановлении разграничены понятия "минимальный перечень работ" и "документация, регламентирующая проведение технологических операций, входящих в состав работ".

За непредставление необходимой информации Самарским УФАС России были возбуждены дела об административном правонарушении.

Напомним, тарифы в Самарской области обновились с начала года в связи с изменением федерального законодательства, где прописали норму - обслуживать газовое оборудование дома могут только специалисты газораспределительных компаний, к которым он присоединен.

Федеральная антимонопольная служба при этом выявила нарушения при установлении тарифов у СВГК, "Самарагаз", "Газпром газораспределение Самара" и "Юг-Газ". Они выразились в "злоупотреблении доминирующим положением путем навязывания невыгодных условий договоров о техническом обслуживании". Указывалось, что новые тарифы не были экономически обоснованы.