ФАС возбудила дела на самарских газовиков

Самарское Управление Федеральной антимонопольной службы РФ возбудило административные дела в отношении газовых компаний, работающих в регионе, за непредоставление информации.
Как сообщили в ведомстве, в ходе рассмотрения дел по вопросу роста цен на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, УФАС запросило у "Газпром газораспределение Самара", "СВГК" и "Самарагаз" копии документов, регламентирующих проведение технологических операций, входящих в состав работ.
В ответ на запрос "Газпром газораспределение Самара" предоставило лишь Методические указания, утвержденные приказом Минстроя РФ № 387/пр, которые не охватывают работы по техническому обслуживанию общего имущества в многоквартирных домах. Также организация сообщила, что минимальный перечень услуг опубликован на их сайте.
При этом "СВГК" и "Самарагаз" представили распоряжения об обязательном перечне работ и указали, что для удобства потребителя каждый слесарь оснащен "памяткой" с перечнем работ.
Между тем, согласно Постановлению правительства РФ № 410, специализированные организации обязаны обеспечить возможность ознакомления потребителей с данной документацией. Также в постановлении разграничены понятия "минимальный перечень работ" и "документация, регламентирующая проведение технологических операций, входящих в состав работ".
За непредставление необходимой информации Самарским УФАС России были возбуждены дела об административном правонарушении.
Напомним, тарифы в Самарской области обновились с начала года в связи с изменением федерального законодательства, где прописали норму - обслуживать газовое оборудование дома могут только специалисты газораспределительных компаний, к которым он присоединен.
Федеральная антимонопольная служба при этом выявила нарушения при установлении тарифов у СВГК, "Самарагаз", "Газпром газораспределение Самара" и "Юг-Газ". Они выразились в "злоупотреблении доминирующим положением путем навязывания невыгодных условий договоров о техническом обслуживании". Указывалось, что новые тарифы не были экономически обоснованы.
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)