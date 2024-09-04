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Газовая отрасль ТЭК

ФАС возбудила дела на самарских газовиков

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарское Управление Федеральной антимонопольной службы РФ возбудило административные дела в отношении газовых компаний, работающих в регионе, за непредоставление информации.

Как сообщили в ведомстве, в ходе рассмотрения дел по вопросу роста цен на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, УФАС запросило у "Газпром газораспределение Самара", "СВГК" и "Самарагаз" копии документов, регламентирующих проведение технологических операций, входящих в состав работ.

В ответ на запрос "Газпром газораспределение Самара" предоставило лишь Методические указания, утвержденные приказом Минстроя РФ № 387/пр, которые не охватывают работы по техническому обслуживанию общего имущества в многоквартирных домах. Также организация сообщила, что минимальный перечень услуг опубликован на их сайте.

При этом "СВГК" и "Самарагаз" представили распоряжения об обязательном перечне работ и указали, что для удобства потребителя каждый слесарь оснащен "памяткой" с перечнем работ.

Между тем, согласно Постановлению правительства РФ № 410, специализированные организации обязаны обеспечить возможность ознакомления потребителей с данной документацией. Также в постановлении разграничены понятия "минимальный перечень работ" и "документация, регламентирующая проведение технологических операций, входящих в состав работ".

За непредставление необходимой информации Самарским УФАС России были возбуждены дела об административном правонарушении.

Напомним, тарифы в Самарской области обновились с начала года в связи с изменением федерального законодательства, где прописали норму - обслуживать газовое оборудование дома могут только специалисты газораспределительных компаний, к которым он присоединен.

Федеральная антимонопольная служба при этом выявила нарушения при установлении тарифов у СВГК, "Самарагаз", "Газпром газораспределение Самара" и "Юг-Газ". Они выразились в "злоупотреблении доминирующим положением путем навязывания невыгодных условий договоров о техническом обслуживании". Указывалось, что новые тарифы не были экономически обоснованы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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