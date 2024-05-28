Выясняем: сколько стоит техобслуживание газовой плиты и водонагревателя, а за что платить не нужно

Продолжаем следить за развитием ситуации в газовом хозяйстве Самарской области по социально значимому вопросу о техническом обслуживании газового оборудования. Разбираем ценообразование на примере разных компаний, сегодня под микроскопом "Газпром газораспределение Самара".

Как пояснили специалисты компании, за основу формирования стоимости работ взят принцип "матрешки", когда потребителем оплачивается только наиболее трудозатратный вид работ, обслуживание иного оборудования в комплекте техники проводится без дополнительной платы.

Так, например, при техническом обслуживании котлов проверка работоспособности газовой плиты, проточного водонагревателя, сигнализатора загазованности, сетей внутри квартиры или частного жилого дома проводится без увеличения стоимости работ. Платить нужно только за один котел.

Приведем несколько примеров расчета стоимости технического обслуживания в год по самым распространенным комплексам работ.

1. Если в квартире установлена газовая плита, сигнализатор загазованности и, конечно, есть внутриквартирная газовая сеть, техническое обслуживание комплекта обойдется в 646 рублей.

2. Если у потребителя установлен водонагреватель (колонка), газовая плита, сигнализатор, есть газовая сеть, плата за техническое обслуживание всего в комплексе составит 2018 рублей.

3. Если в доме есть отопительный котел и другое газоиспользующее оборудование, например, газовая плита, то заказчику работ предстоит оплатить только техническое обслуживание котла, стоимость которого составляет 3957 рублей.

4. Если у заявителя установлены напольный энергозависимый котел, проточный водонагреватель (колонка), плита, сигнализатор загазованности, то стоимость технического обслуживания составит 2411 рублей.

В стоимость вышеуказанных работ уже входит вызов слесаря для проведения ремонтных работ в течение года (без ограничения количества вызовов).

Никаких коэффициентов за удаленность адреса заявителя от офиса компании не применяется! А это важный момент при начислении, когда заявленная стоимость работ в ряде газораспределительных компаний умножается на коэффициент от 1,2 до 2,2. Совет: обращайте внимание на мелкий шрифт в конце прейскурантов!

Кстати, сравнили стоимость самого распространенного комплекта газового оборудования "Газпром газораспределение Самара" и еще одной ГРО региона, основываясь на информации, размещенной на официальных сайтах.

Итак, считаем:

Техническое обслуживание газовой плиты, сигнализатора загазованности и внутриквартирной газовой сети в "Газпром газораспределение Самара" обойдется в 646 рублей в год.

ТО в иной ГРО получается из суммирования стоимости газовая плита (468 рублей), сигнализатора (244 рубля) и осмотра внутриквартирной газовой разводки (203 рубля) - 1098 рублей, но и это не все. Если квартира или частный жилой дом удалены от населенного пункта, где базируется исполнитель, хотя бы на шесть километров, начисляется коэффициент от 1,2 до 2,2. В такой ситуации стоимость оборудования еще возрастет.

"В "Газпром газораспределение Самара" действует правило, что оплата услуг и выставление счетов осуществляется строго после выполнения работ. Оплата производится на выбор абонента разовым платежом или ежемесячной абонентской платой равными долями по 1/12 от стоимости. Кроме того, получатель услуги вправе оставить отзыв в листе опроса по окончании работ. Отрицательная оценка является основанием для снижения стоимости услуги по техническому обслуживанию газового оборудования", - отметил генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов.

В настоящее время, до урегулирования тарифной политики региона для всех газораспределительных организаций Самарской области, счета абонентам "Газпром газораспределение Самара" не выставляются даже после проведенных по графику или заявке работ.

Утвержденный прейскурант цен на техническое обслуживание газового оборудования "Газпром газораспределение Самара" с описанием обязательного состава работ размещен на официальном сайте компании - 63gaz.ru в разделе "Потребителям".