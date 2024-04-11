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Газовая отрасль ТЭК

"Газпром газораспределение Самара" провёл техническое обслуживание мемориалов Вечного огня

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К празднованию 79-летия Победы в Великой Отечественной войне специалисты "Газпром газораспределение Самара" провели техобслуживание газового оборудования на мемориалах Вечного огня в Жигулёвске и Сергиевске.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

Сотрудники газовой службы осмотрели трассу газоснабжения мемориалов, выполнили продувку, проверили герметичность соединений и запорной арматуры, очистили элементы газовых устройств и отрегулировали высоту пламени горелок. Во время работ частица Вечного огня по традиции хранилась в специальной лампаде.

С 2015 года в преддверии праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне, в рамках Всероссийской акции "Священный долг. Вечная память" специалисты газораспределительных организаций Группы "Газпром межрегионгаз" проводят техническое обслуживание, ремонт и реконструкцию газового оборудования на мемориалах с Вечным огнем, а также благоустройство территории, реставрацию памятников и обелисков. Выполняются работы по газификации и переводу мемориальных комплексов с временного газобаллонного газоснабжения на постоянное — сетевое.

В 2023 году силами "Газпром газораспределение Самара" подключен к сетевому газу Вечный огонь мемориала "Воинам землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны" в Сергиевске.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

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