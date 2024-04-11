"Газпром газораспределение Самара" провёл техническое обслуживание мемориалов Вечного огня

К празднованию 79-летия Победы в Великой Отечественной войне специалисты "Газпром газораспределение Самара" провели техобслуживание газового оборудования на мемориалах Вечного огня в Жигулёвске и Сергиевске.

Сотрудники газовой службы осмотрели трассу газоснабжения мемориалов, выполнили продувку, проверили герметичность соединений и запорной арматуры, очистили элементы газовых устройств и отрегулировали высоту пламени горелок. Во время работ частица Вечного огня по традиции хранилась в специальной лампаде.

С 2015 года в преддверии праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне, в рамках Всероссийской акции "Священный долг. Вечная память" специалисты газораспределительных организаций Группы "Газпром межрегионгаз" проводят техническое обслуживание, ремонт и реконструкцию газового оборудования на мемориалах с Вечным огнем, а также благоустройство территории, реставрацию памятников и обелисков. Выполняются работы по газификации и переводу мемориальных комплексов с временного газобаллонного газоснабжения на постоянное — сетевое.

В 2023 году силами "Газпром газораспределение Самара" подключен к сетевому газу Вечный огонь мемориала "Воинам землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны" в Сергиевске.