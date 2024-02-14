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Газовая отрасль ТЭК

СВГК обеспечит возможность подключения газоснабжения в Висловке в 2024 году

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Средневолжская газовая компания" приступила к работам по подведению газа потенциальным потребителям в населенном пункте Висловка Красноярского района Самарской области. Газификация проводится в соответствии с региональной программой, согласованной с ООО "Газпром Газификация" и утвержденной областным правительством в декабре 2023 года.

Фото: предоставлено ООО "СВГК"

Как сообщили в пресс-службе СВГК, в настоящее время ведется проектирование газопровода, строительство которого планируется завершить до конца второго квартала этого года. В планах компании прокладка межпоселковой и внутрипоселковой газораспределительной сети общей протяженностью около 3 км и установка шкафного газораспределительного пункта, что обеспечит техническую возможность поставки газа до 400 потребителей.

Подведение газопровода к границам зарегистрированных домовладений будет осуществляться бесплатно в рамках программы социальной газификации, реализуемой по поручению президента РФ Владимира Путина. Проект реализуется в координации с министерством энергетики и ЖКХ Самарской области и администрацией Красноярского района.

От сельчан уже начали поступать первые заявки, а до конца февраля 2024 года в Висловке будет работать временный пункт СВГК, куда жители смогут подать заявления на заключение комплексных договоров с компанией.

"В планах строительства новых газопроводов в 2024 году деревня Висловка является одним из приоритетных объектов, который находится на особом контроле руководства СВГК и министерства энергетики и ЖКХ региона. Мы сделаем всё необходимое, чтобы уже в этом году жители деревни могли получить голубое топливо", — отметил директор по перспективному развитию "Средневолжской газовой компании" Денис Тихомиров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

Thought Mind 14 августа 2014 15:38 Чистая прибыль "Самарагаза" в первом полугодии сократилась в 4,2 раза

Какой уж из Никитина совладелец? Акционеры: Росимущество (управляет ОАО "Газпром")—25,5%, ООО "База"—50%, Деркачева Людмила Ивановна—11,08% (данные согласно ежеквартального отчета ОАО "Самарагаз")

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