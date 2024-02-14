СВГК обеспечит возможность подключения газоснабжения в Висловке в 2024 году

"Средневолжская газовая компания" приступила к работам по подведению газа потенциальным потребителям в населенном пункте Висловка Красноярского района Самарской области. Газификация проводится в соответствии с региональной программой, согласованной с ООО "Газпром Газификация" и утвержденной областным правительством в декабре 2023 года.

Как сообщили в пресс-службе СВГК, в настоящее время ведется проектирование газопровода, строительство которого планируется завершить до конца второго квартала этого года. В планах компании прокладка межпоселковой и внутрипоселковой газораспределительной сети общей протяженностью около 3 км и установка шкафного газораспределительного пункта, что обеспечит техническую возможность поставки газа до 400 потребителей.

Подведение газопровода к границам зарегистрированных домовладений будет осуществляться бесплатно в рамках программы социальной газификации, реализуемой по поручению президента РФ Владимира Путина. Проект реализуется в координации с министерством энергетики и ЖКХ Самарской области и администрацией Красноярского района.

От сельчан уже начали поступать первые заявки, а до конца февраля 2024 года в Висловке будет работать временный пункт СВГК, куда жители смогут подать заявления на заключение комплексных договоров с компанией.

"В планах строительства новых газопроводов в 2024 году деревня Висловка является одним из приоритетных объектов, который находится на особом контроле руководства СВГК и министерства энергетики и ЖКХ региона. Мы сделаем всё необходимое, чтобы уже в этом году жители деревни могли получить голубое топливо", — отметил директор по перспективному развитию "Средневолжской газовой компании" Денис Тихомиров.