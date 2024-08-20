Директор "Вымпелгаза": "При подготовке к отопительному сезону нужен профессиональный подход"

Директор самарского ООО "Вымпелгаз" Ольга Борисова рассказала о работе компании по подготовке к отопительному сезону 2023-2024.

"Вымпелгаз" специализируется на обслуживании котельного и газового оборудования. В обслуживании и эксплуатации у компании находится более 150 объектов.

"Чтобы начало отопительного сезона не доставило негатива, к нему надо правильно подготовиться. Сделать это самостоятельно, увы, не получится — слишком сложный процесс, который нуждается в профессиональном подходе. Для этого есть такая организация как Вымпелгаз, специалисты которой выполнят профессиональную подготовку объекта теплоснабжения и газоснабжения к последующему отопительному сезону", — говорит Ольга Борисова.

По ее словам, в текущей ситуации из-за санкций возникают сложности, поскольку оборудование, установленное на теплоэнергетических объектах, в том числе на крышных котельных МКД, зачастую уже отработало свой ресурс и нуждается в замене или капительном ремонте.

"Крышные котельные в большинстве своем не готовы к отопительному сезону. При этом для их подготовки нельзя воспользоваться денежными средствами из Фонда капитального ремонта. Это не позволяет сделать региональное законодательство. Жильцы и управляющие организации стали заложниками ситуации, когда необходим ремонт оборудования котельной, но возможности сделать его нет", — указывает на проблему директор "Вымпелгаза".

Говоря непосредственно о работах, проводимых компанией, Ольга Борисова отмечает, что к отопительному сезону силами "Вымпелгаза" отремонтировано и заменено большое количество различного котельного оборудования, в том числе газового, и еще многое до начала сезона предстоит сделать.

"Более 70 объектов уже подготовлено. Среди них четыре крупные квартальные котельные, которые имеют большое социальное значение, более пяти котельных, отапливающих детские сады и школы", — перечисляет она.

"Вымпелгаз" при этом является не только обслуживающей организацией, но и имеет статус газораспределительной организации, а также осуществляет постановку в реестр опасных производственных объектов, что облегчает жизнь заказчиков при взаимодействии с Ростехнадзором.