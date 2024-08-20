16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Директор "Вымпелгаза": "При подготовке к отопительному сезону нужен профессиональный подход" В Самаре на ул. Буянова открыт офис облуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" "Готовь сани летом": как в Самарской области готовятся к приближающимся холодам Ресурсное предприятие обратилось в надзорные органы после оскорбительной публикации в Интернете Компания "СТРОЙ-СПЕКТР" строит новые автоматизированные котельные в Самарской области

ЖКХ и благоустройство Общество

Директор "Вымпелгаза": "При подготовке к отопительному сезону нужен профессиональный подход"

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Директор самарского ООО "Вымпелгаз" Ольга Борисова рассказала о работе компании по подготовке к отопительному сезону 2023-2024.

Фото: предоставлено ООО "Вымпелгаз"

"Вымпелгаз" специализируется на обслуживании котельного и газового оборудования. В обслуживании и эксплуатации у компании находится более 150 объектов.

"Чтобы начало отопительного сезона не доставило негатива, к нему надо правильно подготовиться. Сделать это самостоятельно, увы, не получится — слишком сложный процесс, который нуждается в профессиональном подходе. Для этого есть такая организация как Вымпелгаз, специалисты которой выполнят профессиональную подготовку объекта теплоснабжения и газоснабжения к последующему отопительному сезону", — говорит Ольга Борисова.

По ее словам, в текущей ситуации из-за санкций возникают сложности, поскольку оборудование, установленное на теплоэнергетических объектах, в том числе на крышных котельных МКД, зачастую уже отработало свой ресурс и нуждается в замене или капительном ремонте.

"Крышные котельные в большинстве своем не готовы к отопительному сезону. При этом для их подготовки нельзя воспользоваться денежными средствами из Фонда капитального ремонта. Это не позволяет сделать региональное законодательство. Жильцы и управляющие организации стали заложниками ситуации, когда необходим ремонт оборудования котельной, но возможности сделать его нет", — указывает на проблему директор "Вымпелгаза".

Говоря непосредственно о работах, проводимых компанией, Ольга Борисова отмечает, что к отопительному сезону силами "Вымпелгаза" отремонтировано и заменено большое количество различного котельного оборудования, в том числе газового, и еще многое до начала сезона предстоит сделать.

"Более 70 объектов уже подготовлено. Среди них четыре крупные квартальные котельные, которые имеют большое социальное значение, более пяти котельных, отапливающих детские сады и школы", — перечисляет она.

"Вымпелгаз" при этом является не только обслуживающей организацией, но и имеет статус газораспределительной организации, а также осуществляет постановку в реестр опасных производственных объектов, что облегчает жизнь заказчиков при взаимодействии с Ростехнадзором.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Сидоров 22 июля 2024 15:58 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?

Светлана Маркова 09 июля 2024 18:12 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?

Вячеслав Гусев 15 мая 2024 03:15 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1