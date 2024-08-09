В Самарской области начались массовые пуски газа в дома жителей деревни Висловка

Силами "Газпром газораспределение Самара" газификация была проведена в максимально сжатые сроки. Введены в эксплуатацию межпоселковый газопровод и первый участок сетей внутри поселка, технически готовы первые 80 домов.
В мероприятии торжественного пуска газа приняли участие врио губернатора региона Вячеслав Федорищев, член Правления, начальник Департамента ПАО "Газпром" Владимир Марков, заместитель генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" по работе с органами власти и регионами Олег Ляпустин, врио первого вице-губернатора — председателя Правительства Самарской области Михаил Смирнов, представители Газпром межрегионгаз и газораспределение Самара.
Напомним, газ в деревне ждали с 2011 года, но только после коллективного обращения жителей к властям и замены исполнителя, газификация состоялась.
В настоящее время ведется строительство следующих 16 км внутрипоселковых сетей, доступ к газу получат еще 170 построенных домовладений и более 800 домов перспективной застройки.
К началу отопительного сезона многие в Висловке получат долгожданное тепло экономичного и экологичного природного газа.
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)