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В Самарской области начались массовые пуски газа в дома жителей деревни Висловка Сотрудники СВГК возмутились словами депутата Госдумы Владимира Кошелева Самарская компания поставила газораспределительное оборудование Сокскому карьероуправлению Вендор НОТА и "Газпром ЦПС" планируют развивать решения для газовой промышленности СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Газовая отрасль ТЭК

В Самарской области начались массовые пуски газа в дома жителей деревни Висловка

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Силами "Газпром газораспределение Самара" газификация была проведена в максимально сжатые сроки. Введены в эксплуатацию межпоселковый газопровод и первый участок сетей внутри поселка, технически готовы первые 80 домов.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

В мероприятии торжественного пуска газа приняли участие врио губернатора региона Вячеслав Федорищев, член Правления, начальник Департамента ПАО "Газпром" Владимир Марков, заместитель генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" по работе с органами власти и регионами Олег Ляпустин, врио первого вице-губернатора — председателя Правительства Самарской области Михаил Смирнов, представители Газпром межрегионгаз и газораспределение Самара.

Напомним, газ в деревне ждали с 2011 года, но только после коллективного обращения жителей к властям и замены исполнителя, газификация состоялась.

В настоящее время ведется строительство следующих 16 км внутрипоселковых сетей, доступ к газу получат еще 170 построенных домовладений и более 800 домов перспективной застройки.

К началу отопительного сезона многие в Висловке получат долгожданное тепло экономичного и экологичного природного газа.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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