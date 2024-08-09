В Самарской области начались массовые пуски газа в дома жителей деревни Висловка

Силами "Газпром газораспределение Самара" газификация была проведена в максимально сжатые сроки. Введены в эксплуатацию межпоселковый газопровод и первый участок сетей внутри поселка, технически готовы первые 80 домов.

В мероприятии торжественного пуска газа приняли участие врио губернатора региона Вячеслав Федорищев, член Правления, начальник Департамента ПАО "Газпром" Владимир Марков, заместитель генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" по работе с органами власти и регионами Олег Ляпустин, врио первого вице-губернатора — председателя Правительства Самарской области Михаил Смирнов, представители Газпром межрегионгаз и газораспределение Самара.

Напомним, газ в деревне ждали с 2011 года, но только после коллективного обращения жителей к властям и замены исполнителя, газификация состоялась.

В настоящее время ведется строительство следующих 16 км внутрипоселковых сетей, доступ к газу получат еще 170 построенных домовладений и более 800 домов перспективной застройки.

К началу отопительного сезона многие в Висловке получат долгожданное тепло экономичного и экологичного природного газа.