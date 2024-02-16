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Газовая отрасль ТЭК

В жилмассив "Сокские зори" Самарской области пришел сетевой природный газ

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В жилом массиве "Сокские зори" села Малая Царевщина Красноярского района Самарской области введен в эксплуатацию первый этап внутрипоселковых газовых сетей. Протяженность газопровода — 1 км, он позволяет подключить к газоснабжению около 30 домовладений массива.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

А всего для газификации жилмассива будет проложено около 8 км сетей, доступ к газу получат 400 уже построенных домов и участки, отведенные под перспективную застройку.

В церемонии ввода в эксплуатацию приняли участие Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, губернатор региона Дмитрий Азаров и заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО "Газпром межрегионгаз" Олег Ляпустин.

Олег Ляпустин: "В рамках реализации пятилетней программы мы дополнительно расширяем для жителей региона возможности по использованию природного газа. Так, будут проложены сети для газификации домовладений в четырех районах субъекта — Сызранском, Безенчукском, Волжском и Красноярском — проведена модернизация более 10 источников газоснабжения, построены два газопровода-отвода и ГРС в Волжском и Сергиевском районах. Все эти проекты создадут условия для подключения новых потребителей и увеличения подачи газа существующим".

"Радость и счастье, которые приносит природный газ в дома жителей Самарской области для нас — это несомненный стимул в работе, это причастность к очень важному и нужному делу, это гордость за профессию.

В Самарской области активно работает программа Догазификации — когда без взимания средств с граждан мы доводим газопроводы до границ домовладений, не взирая на удаленность точки подключения.

Призываю жителей Самарской области активно участвовать в программе, ведь сейчас процесс подачи заявки очень прост: понадобится всего 3 документа: паспорт, СНИЛС и свидетельство о собственности", — прокомментировал генеральный директор "Самара межрегионгаз Самара", "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов.

Порядок подключения на портале connectgas.ru или по телефону горячей линии 8-800-101-00-04.
Служба догазификации ООО "Газпром газораспределение Самара":
— г. Жигулевск, ул. Никитинская, д. 1
— 8 (84862) 2-00-40 (доб.192), (доб.116)

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Последние комментарии

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Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

Thought Mind 14 августа 2014 15:38 Чистая прибыль "Самарагаза" в первом полугодии сократилась в 4,2 раза

Какой уж из Никитина совладелец? Акционеры: Росимущество (управляет ОАО "Газпром")—25,5%, ООО "База"—50%, Деркачева Людмила Ивановна—11,08% (данные согласно ежеквартального отчета ОАО "Самарагаз")

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