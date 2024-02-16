В жилмассив "Сокские зори" Самарской области пришел сетевой природный газ

В жилом массиве "Сокские зори" села Малая Царевщина Красноярского района Самарской области введен в эксплуатацию первый этап внутрипоселковых газовых сетей. Протяженность газопровода — 1 км, он позволяет подключить к газоснабжению около 30 домовладений массива.

А всего для газификации жилмассива будет проложено около 8 км сетей, доступ к газу получат 400 уже построенных домов и участки, отведенные под перспективную застройку.

В церемонии ввода в эксплуатацию приняли участие Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, губернатор региона Дмитрий Азаров и заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО "Газпром межрегионгаз" Олег Ляпустин.

Олег Ляпустин: "В рамках реализации пятилетней программы мы дополнительно расширяем для жителей региона возможности по использованию природного газа. Так, будут проложены сети для газификации домовладений в четырех районах субъекта — Сызранском, Безенчукском, Волжском и Красноярском — проведена модернизация более 10 источников газоснабжения, построены два газопровода-отвода и ГРС в Волжском и Сергиевском районах. Все эти проекты создадут условия для подключения новых потребителей и увеличения подачи газа существующим".

"Радость и счастье, которые приносит природный газ в дома жителей Самарской области для нас — это несомненный стимул в работе, это причастность к очень важному и нужному делу, это гордость за профессию.



В Самарской области активно работает программа Догазификации — когда без взимания средств с граждан мы доводим газопроводы до границ домовладений, не взирая на удаленность точки подключения.

Призываю жителей Самарской области активно участвовать в программе, ведь сейчас процесс подачи заявки очень прост: понадобится всего 3 документа: паспорт, СНИЛС и свидетельство о собственности", — прокомментировал генеральный директор "Самара межрегионгаз Самара", "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов.

Порядок подключения на портале connectgas.ru или по телефону горячей линии 8-800-101-00-04.

Служба догазификации ООО "Газпром газораспределение Самара":

— г. Жигулевск, ул. Никитинская, д. 1

— 8 (84862) 2-00-40 (доб.192), (доб.116)