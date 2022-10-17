В Тольятти пешеход погиб под колесами Lexus

В воскресенье, 16 октября, в Тольятти участником ДТП стал 28-летний водитель Lexus IS 250. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 18:50 в районе дома № 46 по ул. Ленинградской он проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил мужчину, который переходил дорогу.

Пешеход скончался на месте до приезда медиков.

"Сотрудники ГИБДД опросили нарушителя ПДД, опросили возможных очевидцев, зафиксировали состояние дорожного полотна. Следователь осмотрел место происшествия и машину. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Автомобиль нарушителя помещен на специализированную стоянку", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.