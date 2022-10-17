В Тольятти пешеход погиб под колесами Lexus

В воскресенье, 16 октября, в Тольятти участником ДТП стал 28-летний водитель Lexus IS 250. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 18:50 в районе дома № 46 по ул. Ленинградской он проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил мужчину, который переходил дорогу.
Пешеход скончался на месте до приезда медиков.
"Сотрудники ГИБДД опросили нарушителя ПДД, опросили возможных очевидцев, зафиксировали состояние дорожного полотна. Следователь осмотрел место происшествия и машину. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Автомобиль нарушителя помещен на специализированную стоянку", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...