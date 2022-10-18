В Самаре из-за ДТП в Постниковом овраге встали трамваи

Во вторник, 18 октября, в Самаре из-за ДТП на трамвайных путях в Постниковом овраге движение рельсового транспорта оказалось парализованным, сообщает "КП-Самара" со ссылкой на собственный источник.
"ДТП произошло в Постниковом овраге на трамвайных путях. Из-за этого движение трамваев остановилось. Транспорт стоит в обе стороны", - сообщают очевидцы.
Информации об участниках ДТП и количестве пострадавших пока нет.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...