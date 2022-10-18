В Самаре из-за ДТП в Постниковом овраге встали трамваи

Во вторник, 18 октября, в Самаре из-за ДТП на трамвайных путях в Постниковом овраге движение рельсового транспорта оказалось парализованным, сообщает "КП-Самара" со ссылкой на собственный источник.

"ДТП произошло в Постниковом овраге на трамвайных путях. Из-за этого движение трамваев остановилось. Транспорт стоит в обе стороны", - сообщают очевидцы.

Информации об участниках ДТП и количестве пострадавших пока нет.