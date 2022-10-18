В Самарской области начнут переработку льна

За последние 5 лет в Самарской области валовый сбор льна вырос вдвое. В этом году посевные площади под лен достигли 56 тыс. гектаров. В следующем году на территории региона планируется начать производство льняного масла и шрота. Реализация нового инвестпроекта поможет самарским фермерам сэкономить ресурсы на логистике и хранении урожая, а потребителям — получить качественный и полезный продукт местного производства.

Привлечение инвесторов в различные сферы экономики — одна из приоритетных задач, поставленных губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым перед правительством региона. Губернатор неоднократно подчеркивал важность инвестпроектов для эффективной деятельности АПК. Благодаря реализации одного из них в следующем году на территории региона будет запущено крупное производство по переработке масличных культур.

В мае 2023 г. планируется запуск первой очереди Тольяттинского комбината пищевых продуктов, который сможет перерабатывать до 660 тыс. тонн масличных, в том числе и льна, в год. Уже в конце октября этого года ТКПП планирует начать закупку сырья, чтобы к моменту старта производства завод был обеспечен им на несколько месяцев вперед. В планах предприятия стать крупнейшим в России переработчиком масличных.

Популярность льна среди сельхозтоваропроизводителей растет из года в год как в стране, так и в регионах Поволжья. Почти 40% мирового объема производства льна приходится на Россию. Однако в отсутствие достаточного интереса на внутреннем рынке больше половины урожая отечественные фермеры поставляли за рубеж. Так, по данным Масложирового союза России, наша страна входит в тройку лидеров экспортеров льна, конкурируя с Канадой и Казахстаном. В прошлом сезоне экспорт льна увеличился на рекордные 73%. Самые популярные направления экспорта — Китай, Бельгия и Турция.

В виду высокого спроса на полезную продукцию, натуральную органическую косметику, лекарственные препараты и БАДы на основе льняного масла перспективными направлениями для отгрузок готовой продукции являются страны азиатского региона, Ближнего Востока.

"Базовыми масличными культурами в России исторически считаются подсолнечник, соя и рапс. Лен напрасно обделен вниманием. Льняное масло славится своими полезными свойствами. Оно богато витаминами, полезно для пищеварения, положительно влияет на работу печени и сердечно-сосудистой системы. Потенциал льняного шрота в кормах также реализован пока явно недостаточно. Увеличение переработки масличного льна позволит производить внутри страны продукцию с высокой добавленной стоимостью, что на 100% соответствует задачам приоритетного нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Рады, что сможем поучаствовать в его реализации на территории Самарской области, где созданы все необходимые условия для развития бизнеса", — подчеркнул заместитель генерального директора по производству Тольяттинского комбината пищевых продуктов Вадим Торосян.