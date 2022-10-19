Политолог Дмитрий Орлов: Оценка Владимира Путина - сигнал о поддержке Дмитрия Азарова на выборах

Позитивные оценки деятельности Дмитрия Азарова на посту губернатора Самарской области, которые прозвучали от президента Владимира Путина на встрече 18 октября, можно оценивать, как сигнал о поддержке на губернаторских выборах 2023 года. Об этом заявил политолог Дмитрий Орлов.

"Владимир Путин позитивно оценил на встрече с самарским губернатором инвестиционную, финансовую, промышленную политику Дмитрия Азарова, политику стимулирования занятости, поддержку спецоперации и помощь городу Снежное в ДНР. По существу это комплексная позитивная характеристика эффективности управления в регионе по итогам 5 лет, в течение которых Азаров руководит Самарской областью. Можно с уверенностью предположить: это явный сигнал о том, что именно Азаров вновь будет поддержан федеральным центром на выборах губернатора в 2023 году", — отметил политолог.

18 октября также вышел аналитический доклад возглавляемого Дмитрием Орловым Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) "Дмитрий Азаров: 5 лет во главе Самарской области. Позиционирование, стратегия, развитие региона, новые вызовы".

В докладе отмечается, что характерной чертой политического стиля Дмитрия Азарова стал рациональный, а не эмоциональный подход к решению проблемы ответственности чиновников за реализацию поставленных перед ними задач.

Владимир Путин оценил ситуацию в Самарской области как хорошую Во вторник, 18 октября, президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, реализации национальных проектов и государственных программ, поддержки армии.

"Требовательный подход губернатора к членам его команды при реализации федеральных и региональных инициатив сочетался со снижением политической напряженности в области и конструктивным диалогом с оппонентами властей. В итоге, как показывали результаты соцопросов и фокус-групп, о доверии к Дмитрию Азарову нередко заявляли сторонники не только "Единой России", но и оппозиционных сил", — указывают авторы доклада.

Также в нем отмечается, что само назначение Дмитрия Азарова на пост врио главы региона многие эксперты связывали в том числе с необходимостью оперативного устранения недоработок при подготовке региона к Чемпионату мира по футболу 2018 года. А в дальнейшем команда губернатора столкнулась с необходимостью оперативно реагировать на вызовы периода пандемии, а также санкционного кризиса.

"При решении этих задач команда губернатора руководствовалась не только технократическим (предполагающим акцент на решении чисто управленческих задач и достижении экономических показателей в рамках приоритетов, обозначенных центром), но социально ориентированным подходом, предполагающим постоянный контакт с гражданами, развитие каналов обратной связи, плотную работу с локальной повесткой на уровне проблем конкретных муниципальных образований. Такой подход позволил нейтрализовать рост протестных настроений в регионе (в том числе проводя регулярную работу по снижению социальной напряженности в Тольятти), а в условиях патриотической консолидации 2022 года создать условия для закрепления этого тренда на уровне региона", — считают в АПЭК.

При этом основные акценты в рамках позиционирования Дмитрия Азарова получают дополнительную актуальность в условиях патриотической консолидации и внешнеполитического давления, когда усиливается акцент на развитие каналов обратной связи с гражданами, проактивную молодежную политику, сопряжение экономико-инфраструктурных и социальных задач.

А привлечение на регулярной основе общественности к обсуждению как локальных задач, так и реализации федеральных проектов позволяет команде Дмитрия Азарова протестировать разные подходы к работе с населением, вовлечь в подобные дискуссии максимально широкий круг социальных групп и общественных организаций и создать базу для придания патриотической консолидации долгосрочного характера.

В экономической сфере в числе достижений отмечается, что в 2017–2022 годах руководство Самарской области вышло на принципиально новый уровень продвижения интересов региона в рамках работы с федеральным центром, усиливая конкурентные преимущества субъекта в перспективе перехода к восстановительному росту экономики и повышению интереса к России инвесторов из Восточной, Южной Азии, Ближнего Востока. Только за период с 2018 по 2021 г. команда Дмитрия Азарова добилась почти трехкратного (с 18,6 млрд до 53,8 млрд рублей) увеличения объемов безвозмездных субвенций, поступающих в регион из федерального бюджета. И это без учета средств, выделенных области в 2020 году на борьбу с пандемией и поддержку экономики.

"Регулярная работа по привлечению в регион инвесторов, проводившаяся командой Дмитрия Азарова, а также взаимодействие с федеральным центром позволили Самарской области существенно снизить негативные последствия санкционного кризиса", — указывается в докладе.

При этом экономический курс Дмитрия Азарова в условиях санкционного кризиса создает возможности для выхода на новый уровень диверсификации региональной экономики с постепенным ростом роли малых предприятий, а также логистических проектов, что позволит повысить социально-политическую устойчивость региона в перспективе 2023–2028 годов.

В АПЭК отметили и проводимую в регионе работу по поддержке волонтерского движения и молодежных инициатив, которая позволила сформировать или повысить результативность позиционирования брендов в этой сфере, укрепив их позиции на федеральном уровне в максимально выигрышный момент — когда в 2022 году вырос общественный запрос на такую деятельность на фоне существенного смягчения санитарных мер и усилилось внимание государства к этой теме в условиях актуализации задач, связанных с патриотическим воспитанием.

В докладе также уделено внимание усилиям региона по решению задач, связанных с вызовами периода проведения спецоперации. Отмечается, что руководство Самарской области предприняло шаги как по поддержке дислоцированных в регионе сотрудников силовых структур и членов их семей, так и по решению гуманитарных задач в ДНР, ЛНР и на иных территориях, перешедших под контроль российских войск.

"Гуманитарные инициативы по поддержке города Снежное и беженцев с Донбасса были выдвинуты Дмитрием Азаровым практически одновременно с предложениями по поправкам в областной бюджет, в рамках которых поступившие в регион от федеральных властей и Пенсионного фонда 23 млрд 975 млн рублей планируется направить на дополнительное финансирование программ по улучшению жилищных условий (прежде всего на обеспечение жильем детей-сирот и переселение граждан из аварийного жилого фонда), проектирование и строительство объектов здравоохранения, а также коммунальной и региональной дорожной инфраструктуры. На фоне работы региональных властей по интеграции ДНР, ЛНР и иных территорий с Россией не сокращается, а расширяется круг общественно значимых и социальных программ, разработанных командой Азарова для Самарской области", — указывают в АПЭК, добавляя, что это ответ на общественный запрос на усиление роли государства, сформировавшийся в период "донбасского консенсуса".

Авторы доклада делают вывод, что политический менеджмент региона имеет значительный потенциал для реализации задач, которые будут актуальны в 2023 году и создадут содержательные основания для выхода Самарской области на новый этап развития в 2024–2028 годах.