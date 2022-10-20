Пожарные спасли женщину из горевшей квартиры в Тольятти

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 19 октября, около 5:33, загорелась квартира дома № 62 на ул. Баныкина в Центральном районе Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.