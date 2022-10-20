Пьяный водитель отправил в больницу 19-летнего парня в Самарской области

В среду, 19 октября, в Кинель-Черкасском районе Самарской области произошло ДТП с пьяным водителем. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 21:40 32-летний водитель ВАЗ-21150 двигался по ул. Космической с. Тимашево в направлении ул. Колхозной и сбил 19-летнего парня, который находился на проезжей части, но не собирался ее переходить.
Автомобилист оказал первую помощь пострадавшему и доставил его в больницу. Молодого человека госпитализировали.
При этом медосвидетельствование показало, что водитель был нетрезв.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...