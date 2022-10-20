Пьяный водитель отправил в больницу 19-летнего парня в Самарской области

В среду, 19 октября, в Кинель-Черкасском районе Самарской области произошло ДТП с пьяным водителем. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 21:40 32-летний водитель ВАЗ-21150 двигался по ул. Космической с. Тимашево в направлении ул. Колхозной и сбил 19-летнего парня, который находился на проезжей части, но не собирался ее переходить.

Автомобилист оказал первую помощь пострадавшему и доставил его в больницу. Молодого человека госпитализировали.

При этом медосвидетельствование показало, что водитель был нетрезв.