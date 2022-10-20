В тольяттинской квартире ликвидировали пожар повышенной сложности

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В среду, 19 октября, примерно в 9:59, начался пожар в квартире на 10 этаже дома № 49 на ул. Свердлова в Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.