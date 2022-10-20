В Самарской области на 4,4 тыс. га увеличится площадь мелиорируемых земель

Еще один самарский проект мелиорации получит государственную поддержку в виде возмещения 50% затрат. Получивший одобрение Минсельхоза России проект ООО "Русский хлеб" (Безенчукский район) уже завершен. Он включил в себя строительство внутрихозяйственной оросительной системы на площади 708,8 га. 16 поливных машин, на которые будет поступать вода в результате реализации проекта, изготовлены на Самарском заводе сельскохозяйственного машиностроения.

Напомним, что в Самарской области в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в этом году ведется строительство объектов мелиорации на площади более 3,7 тыс. га. Таким образом, завершение работ по строительству новых объектов мелиорации позволило довести общую орошаемую площадь региона до 29 тыс. га.

Накануне президент России Владимир Путин высоко оценил вклад аграриев Самарской области в продовольственную безопасность страны. На встрече с президентом глава региона Дмитрий Азаров рассказал о рекордном урожае самарских аграриев.

"Владимир Владимирович, у нас урожай, урожайность в этом году вообще рекордная за весь период — 33 центнера с одного гектара. Кстати, это второй рекорд за последние три года, для нашей зоны рискованного земледелия. Конечно, аграриям низкий поклон за их работу. 3,5 млн т зерновых, зернобобовых", — пояснил Дмитрий Азаров.

Самарская область относится к зоне рискованного земледелия, поэтому орошение земель — важная часть успешного развития сельскохозяйственного сектора и залог продовольственной безопасности. Эффективность мелиорации подтверждена как при выращивании овощей и картофеля, так и при возделывании экспортно ориентированных культур, таких как соя.

Крупнейшим проектом в сфере мелиорации в текущем году является строительство внутрихозяйственной оросительной системы на площади 2700 га с реконструкцией магистрального канала. Проект реализуется в Приволжском районе. Стоимость работ составляет чуть меньше одного миллиарда рублей. После завершения проекта почти 50% затрат предприятию будут компенсированы государством в виде субсидии.

Оросительная сеть, расположенная в Приволжском районе, запроектирована в виде открытых каналов с забором воды из Куйбышевского обводнительно-оросительного канала. Общая протяженность оросительной сети составляет более 40 км. На площади 2700 га запланировано использование 15 широкозахватных дождевальных машин нового поколения и 4 барабанных дождевальных машины.

Всего на компенсацию расходов инвесторов на реализацию проектов гидромелиорации в текущем году предусмотрено 624 млн руб. из федерального и областного бюджетов.

Значительная государственная поддержка, оказываемая в последние годы, позволила в 2021 году впервые за 10 лет реализовать на территории области 15 проектов гидромелиорации земель на площади около 4 тыс. га. Из них 9 - это проекты строительства новых оросительных систем на ранее не мелиорированных площадях.

"В Приволжском районе обрабатываются более 78 тыс. га пашни. Благодаря развитой системе мелиорации урожай стабильно высокий. Также наш муниципалитет - на втором месте по овощеводству (после Безенчукского района) в области. Сегодня тем, кто хочет работать на земле, помогает государство. Наши аграрии получают субсидии на покупку техники, средств для защиты растений, семенного материала, организацию работы лабораторий, поддерживают и животноводство. Только в этом году три наших хозяйства получили гранты в размере 30 млн руб., они будут развивать животноводство и овощеводство. "Сев-07" сегодня строит оросительную систему на участке, где её не было и в советские времена. Благодаря помощи от государства предприятие уверено в завтрашнем дне. На достигнутом "Сев-07" останавливаться не собирается: на 2023 год запланирована новая стройка, на площади 2400 гектаров. Отмечу, только за последние пять лет площадь орошения на территории района значительно увеличилась", — говорит руководитель управления сельского хозяйства Приволжского района Александр Перфилов.