Банк России опубликовал очередной выпуск доклада об экономике регионов страны

Какое потребительское поведение было характерно для жителей Самарской области и всего Поволжья в сентябре? Граждане предпочитали сберегать или тратить? Как итоги уборочной кампании повлияли на продовольственные цены? Об этом и многом другом - в очередном выпуске доклада "Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России".

Доклад "Региональная экономика: комментарии ГУ" — это обзор текущей экономической ситуации в семи макрорегионах России. При его подготовке используется максимально широкий спектр экономической информации, доступной на региональном уровне, включая данные опросов нефинансовых предприятий и мнения экспертов. Такой подход позволяет дополнить официальные статистические данные оценками бизнеса, аналитиков, отраслевых объединений, выделить в экономиках регионов зарождающиеся тренды.

Руководство Банка России рассматривает доклад во время подготовки к принятию решения по ключевой ставке.