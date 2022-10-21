Банк России опубликовал очередной выпуск доклада об экономике регионов страны

Какое потребительское поведение было характерно для жителей Самарской области и всего Поволжья в сентябре? Граждане предпочитали сберегать или тратить? Как итоги уборочной кампании повлияли на продовольственные цены? Об этом и многом другом - в очередном выпуске доклада "Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России".
Доклад "Региональная экономика: комментарии ГУ" — это обзор текущей экономической ситуации в семи макрорегионах России. При его подготовке используется максимально широкий спектр экономической информации, доступной на региональном уровне, включая данные опросов нефинансовых предприятий и мнения экспертов. Такой подход позволяет дополнить официальные статистические данные оценками бизнеса, аналитиков, отраслевых объединений, выделить в экономиках регионов зарождающиеся тренды.
Руководство Банка России рассматривает доклад во время подготовки к принятию решения по ключевой ставке.
Последние комментарии
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?