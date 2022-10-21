"Мы — Россия": главный акцент нового гастрольного тура Волжского русского народного хора имени П.М. Милославова — единство!

В пятницу, 21 октября Государственный Волжский русский народный хор имени П. М. Милославова отправляется во второй гастрольный тур в рамках федеральной программы "Мы — Россия" с новой юбилейной концертной программой "Нам — 70!". Реализацией программы занимается крупнейший российский гастрольный центр "РОСКОНЦЕРТ", который является главным организатором концертов и спектаклей на освобожденных и вновь присоединенных территориях России, а также помогает организовывать выступления творческим коллективам ДНР и ЛНР.

В рамках гастрольного тура Волжский коллектив посетит города юга России — Балаково, Курск, Белгород, Старый Оскол, Краснодар, Ростов-на-Дону, и Северного Кавказа — Майкоп, Черкесск, Нальчик. Часть городов тура находятся в регионах, граничащих с территориями, вошедшими в состав Российской Федерации по результатам референдумов в конце сентября. "Безусловно, на нашем коллективе сейчас лежит особая ответственность. В нынешних условиях наш зритель, особенно живущий в южных приграничных регионах, как никогда нуждается в поддержке. Мы уверены, что сила нашего искусства, способна исцелять и духовно обогащать", — отметил директор Волжского хора Виталий Натаров.

После начала спецоперации в Украине российские артисты, художники и музейные работники, стали проводить концерты, акции, выставки в поддержку жителей освобождаемых территорий, а также военных участвующих в СВО, их родственников и семей. По итогам референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации 30 сентября в Самарской области, как и по всей стране, прошла масштабная патриотическая акция с участием артистов и деятелей культуры. Искусство — было и остается понятным средством коммуникации, неким универсальным языком общения людей, не требующим перевода. В самые непростые времена искусство и культура являются столпами общества, дающими поддержку, обеспечивающими единство и взаимопонимание. Так, Государственный Волжский русский народный хор им. П. М. Милославова принял участие в патриотической акции в поддержку итогов референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации на пл. Куйбышева в Самаре. Артисты открыли масштабную акцию Гимном России и проникновенной песней "Я лечу над Россией" на музыку Григория Пономаренко и слова Олега Левицкого. Позже артисты Волжского народного хора выступили для мобилизованных военнослужащих в Доме офицеров Рощинского гарнизона.

Гастрольный тур Волжского русского народного хора в рамках федеральной программы "Мы — Россия" уникален по своей смысловой нагрузке. С одной стороны, это новая юбилейная программа, посвященная 70-летию коллектива, с другой, артистам предстоит в творческой форме отразить глубокий смысл фразы "Мы — Россия". "Коллектив очень бережно относится к сохранению культурных традиций и дает возможность всем прикоснуться к истокам народного искусства", — отметила врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина. В юбилейную программу "Нам — 70!" вошли как легендарные номера, такие как "Из-за острова на стрежень", "Возле речки, возле моста", "Русь моя вечная", "Калинка", так и новые произведения: "Гуси-лебеди", "Ой, ты Волга, край морской", "Я когда-то была молодая" и др.