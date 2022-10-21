На трассе под Самарой пострадал водитель свалившегося набок большегруза

В пятницу, 21 октября, на трассе Самара - Большая Черниговка произошло ДТП с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
Около 10:00 на 59 км грузовик MAN под управлением 61-летнего мужчины опрокинулся в кювет.
Автомобилиста доставили в больницу.
На месте аварии работали сотрудники полиции. Все обстоятельства случившегося устанавливают.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...