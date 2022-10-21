На трассе под Самарой пострадал водитель свалившегося набок большегруза

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В пятницу, 21 октября, на трассе Самара - Большая Черниговка произошло ДТП с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.