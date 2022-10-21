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В Отрадном помогают родным мобилизованных граждан В Похвистнево ведется адресная работа с семьями мобилизованных граждан "Пятерочка" и "Тетрадка Дружбы" спросят школьников, как сохранить планету 2/3 мобилизованных в Самарской области получили выплаты в 50 тысяч рублей "Авиакор" поддержал мобилизованного коллегу

Соцподдержка Общество

В Отрадном помогают родным мобилизованных граждан

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На территории Отрадного, как и по всей Самарской области, ведется работа по составлению социальных паспортов семей мобилизованных граждан, организованная по поручению губернатора Дмитрия Азарова.

Нужды каждой такой семьи в администрации Отрадного на отдельном учете. И.о. главы города Оксана Зеленская лично встретилась с матерями, женами и сестрами мобилизованных, чтобы выяснить проблемы и потребности семей, оказать им содействие в решении насущных вопросов как бытового, так и социального характера.

На прошлой неделе в единый консультативный день для членов семей мобилизованных на встречу были приглашены представители всех социальных служб, системы образования и здравоохранения. Также назначены лица, ответственные за работу с каждой семьей, которые ежедневно взаимодействуют с родными военнослужащих.

Родственникам призванных мужчин оказана помощь в прохождении диспансеризации, организации приема врачей. Проработаны вопросы о бесплатном посещении детьми кружков и секций муниципальных учреждений. Семьям мобилизованных из Отрадного назначены и предоставляются социальные выплаты, проводится работа по предоставлению мер нематериальной социальной поддержки: организация отдыха и оздоровления, помощь психологического характера. Семьям оказывают юридическую помощь и консультации по линии ЖКХ.

У 28-летняя Анны супруг защищает Родину, участвуя в спецоперации. Они поженились 5 лет назад. В 2020 году у пары родился первенец. "Первое, о чем я подумала, когда супруг уже уехал на Донбасс, как мы здесь справимся с малышом, - вспоминает молодая женщина. - Сейчас я могу уверенно сказать, у нас все хорошо. Трудности преодолимы, потому что на самом деле мы не остались одни".

Вскоре после отъезда главы семьи мальчика оперативно зачислили в детский сад. На одежду ребенку выделена финансовая помощь - 10 тысяч рублей.

Анне, которая пока работает в областном центре и вынуждена постоянно преодолевать большие расстояния, предложили место по профессии в родном городе. Одновременно во внеочередном порядке теще бойца выдано направление на долгожданное обследование в желаемом медицинском учреждении Самарской губернии.

"Мы благодарны городу за оказанную поддержку, - признается Анна. - Очень быстро решены важнейшие вопросы нашей семьи. Самое главное, мы чувствуем заботу о нас. Ждем нашего папу с победой. Пусть за нас не переживает!"

Гид потребителя

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С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

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ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?

Оля Рязанцева 04 мая 2017 19:31 Больше года многодетная семья, чей дом сгорел дотла, не может получить новое жилье

И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!

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