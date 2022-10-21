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Клиенты ВТБ увеличили спрос на российские автомобили в 4,5 раза

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Спрос на отечественные автомобили у заемщиков ВТБ с июня по сентябрь вырос в 4,5 раза. Сейчас на них выдается уже каждый второй кредит. Эксперты банка объясняют такую динамику эффектом от запуска программы господдержки.

Наибольшей популярностью среди отечественных марок у клиентов пользуются автомобили Lada. Их доля в выдачах автокредитов составляет 43%. Всего с начала года на их покупку почти 8 тысяч заёмщиков ВТБ взяли кредиты на 5,6 млрд рублей.

"Начиная с июля, доля российских автомобилей в продажах кредитов стала активно расти, и сейчас мы оформляем по ним уже каждую вторую сделку. На этот тренд влияет несколько факторов. Во-первых, активная реализация госпрограммы, которая поддержала отечественный автопром и спрос на него со стороны розничных клиентов. Второй фактор — это уход с рынка западных брендов, которые помимо российских марок активно замещают китайские автомобили, в первую очередь — Haval. По нашей оценке, такой тренд продолжится до конца года, и доля российских и китайских брендов в продажах кредитов на новые автомобили может достичь 90%", — прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

Он добавил, что Haval впервые вошел в ТОП-5 наиболее популярных марок у клиентов в сентябре на фоне включения в периметр госпрограммы автомобилей из КНР. Всего с момента запуска ее обновленных условий ВТБ предоставил на покупку Haval более 230 млн рублей. Общий объем сделок по госпрограмме превысил 3 млрд рублей.

ВТБ — один из лидеров российского рынка автокредитования. Всего с начала года банк выдал на покупку транспортных средств около 38 тысяч кредитов на 47,5 млрд рублей.

В банке действуют как залоговые, так и беззалоговые программы финансирования покупки машины. Залоговые кредиты на новые автомобили в настоящее время предлагаются от 2,4% годовых, финансирование доступно в размере до 7 млн рублей сроком до семи лет. Кредит на транспортные средства с пробегом в ВТБ можно оформить от 3,2% годовых. Средства на такие машины предоставляются в размере до 5 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос в рамках залоговых программ банка должен составлять не менее 20% от стоимости транспортного средства.

По беззалоговой программе автокредитования ВТБ предоставляет финансирование по ставке от 8,8% годовых. Ценовые параметры действуют при покупке как новых машин, так и автомобилей с пробегом, в том числе у физического лица. Средства возможно получить в размере до 4 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос по программе отсутствует.

Кроме того, в банке действует программа с отложенным залогом. В рамках нее клиенты могут получить средства наличными в кассе банка или на карту и в течение двух месяцев подобрать подходящую машину. Помимо доступной ставки его преимуществами являются минимальные требования как к приобретаемой машине, так и к ее продавцу. В настоящее время финансирование по программе доступно по ставке от 4,1% годовых.

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