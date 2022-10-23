Судимого за порнографию самарца заподозрили в незаконной торговле продуктами

В Самаре 37-летний безработный местный житель стал фигурантом уголовного дела о незаконном предпринимательстве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, мужчина, которого ранее уже судили за пьяное вождение и порнографию, торговал продуктами у себя в гараже на ул. Технической. В качестве предпринимателя он не был зарегистрирован. Полицейские полагают, что самарец заработал на этом более 2,25 млн рублей.