В Тольятти 11 человек тушили загоревшийся мусор на ул. Чапаева

В воскресенье, 23 октября, примерно в 19:50, начался пожар в доме № 149 на ул. Чапаева в Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел мусор на площади 22 кв. м. на борьбу с огнем выезжали 11 человек. Пожар ликвидировали в 20:04.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливают.

Судя по размещенному в соцсетях видео от очевидцев, пожар был в квартире на пятом этаже здания.