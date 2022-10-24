50 человек эвакуировали из-за пожара в Тупиковом проезде в Тольятти

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В понедельник, 24 октября, примерно в 3:04, начался пожар на Тупиковом проезде, 42 в Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.