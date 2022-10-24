Теперь и для новостроек: Сбер, ДОМ.РФ и Росреестр усовершенствовали электронные закладные

Сбер, государственная компания ДОМ.РФ и Росреестр первыми в России начали оформлять электронные закладные на ипотеку для новостроек и домов с земельными участками. Раньше закладные в электронном виде выпускались только для жилья на вторичном рынке.
"Переход на электронные закладные ускоряет оформление ипотеки и повышает безопасность сделок с недвижимостью на всех стадиях — начиная с регистрации и заканчивая снятием обременения после погашения кредита. Мы постоянно совершенствуем все аспекты ипотечного кредитования, включая закладные. В 2019 году с помощью ДОМ.РФ мы первыми в стране перешли на электронные закладные по сделкам с готовым жильем, а теперь — и по первичному жилью, то есть по договорам долевого участия, и по домам с землей. Это очень удобно, быстро, и надежно как для банка, так и для заемщика", — прокомментировал вице-президент, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Николай Васев.
"Вместе с Росреестром мы продолжаем совершенствовать процесс выпуска электронных закладных. На данный момент уже существенно увеличена скорость обработки е-закладных на стороне регистратора, до нескольких минут сокращен процесс передачи данных в депозитарии. Наша работа нацелена на максимальное упрощение процессов на рынке ипотеки, который должен стать цифровым, а, значит, максимально прозрачным и удобным для людей, бизнеса и государства", — отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.
Электронные закладные выпускаются во всей территориальной сети Сбера. Согласно законодательству, с 1 июля 2018 года они могут использоваться наравне с документарными (бумажными). Закладная в цифровом виде формируется банком и включается в общий пакет документов по ипотечной сделке. Дополнительно посещать отделения банка, Росреестра и МФЦ не нужно. Участники подписывают договор цифровой подписью. Затем банк передает документы в Росреестр на регистрацию ипотеки, откуда закладная направляется в депозитарий банка. После погашения ипотеки банк снимает обременение с залога без участия клиента, который может свободно распоряжаться недвижимостью.
Последние комментарии
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?