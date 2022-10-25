Водитель "двенадцатой" сбил пешехода и врезался в дерево в Сызрани

В понедельник, 24 октября, в Сызрани произошло ДТП с пешеходом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 19:10 39-летний водитель ВАЗ-21124 ехал по ул. Интернациональной и напротив дома № 116 сбил 54-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть в не предназначенном для этого месте, хотя недалеко был пешеходный переход. После этого "двенадцатая" врезалась в дерево.

Пострадавшего пешехода госпитализировали.