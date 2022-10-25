Водитель "двенадцатой" сбил пешехода и врезался в дерево в Сызрани

В понедельник, 24 октября, в Сызрани произошло ДТП с пешеходом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 19:10 39-летний водитель ВАЗ-21124 ехал по ул. Интернациональной и напротив дома № 116 сбил 54-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть в не предназначенном для этого месте, хотя недалеко был пешеходный переход. После этого "двенадцатая" врезалась в дерево.
Пострадавшего пешехода госпитализировали.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...