Три человека пострадали в ДТП в Сызрани

В понедельник, 24 октября, в с. Кашпир в Сызрани три человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 20:32 51-летняя женщина на Lada XRAY двигалась по ул. Урицкого. На пересечении с ул. Фрунзе она выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с Nissan Terrano под управлением 22-летней девушки. После этого вазовская легковушка врезалась в здание.

В результате аварии в больницу доставили обоих водителей и 21-летнюю пассажирку Lada.