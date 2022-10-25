Три человека пострадали в ДТП в Сызрани

В понедельник, 24 октября, в с. Кашпир в Сызрани три человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 20:32 51-летняя женщина на Lada XRAY двигалась по ул. Урицкого. На пересечении с ул. Фрунзе она выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с Nissan Terrano под управлением 22-летней девушки. После этого вазовская легковушка врезалась в здание.
В результате аварии в больницу доставили обоих водителей и 21-летнюю пассажирку Lada.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...