Новикомбанк отмечает 29-летие

Новикомбанк, опорный банк госкорпорации Ростех, отмечает сегодня день рождения — 29 лет. Все эти годы банк успешно выполняет важные задачи по поддержке ключевых проектов отечественной промышленности. Приоритетные направления финансирования для банка — авиастроение, судостроение, электроника и цифровые технологии, автопром и др.

25 октября Новикомбанку исполняется 29 лет. Все эти годы банк сохраняет высокие темпы кредитования важнейших отраслей промышленности. Благодаря финансированию Новикомбанка предприятия эффективно выполняют задачи по импортозамещению и наращиванию объемов продукции для достижения технологического суверенитета.

"В жизни банка были разные периоды, но мы всегда справлялись со всеми задачами и уверенно смотрели в будущее. Надеемся, что и этот год, несмотря на все вызовы, не станет исключением. Мы в это искренне верим и делаем для этого все возможное, а порой и невозможное. Ведь наши клиенты — это ключевые предприятия промышленности, которые сейчас работают в непрерывном режиме. И наш долг — оказывать им всю необходимую финансовую поддержку в текущих условиях!", — рассказала в интервью "Коммерсант-Деньги" председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

На крупных отраслевых мероприятиях 2022 года Новикомбанк заключил соглашения о финансировании промышленных предприятий на сумму более 250 млрд рублей. Среди ключевых проектов Новикомбанка — производство отечественной высокотехнологичной продукции, в том числе создание и производство крыла самолета МС-21 из композитных материалов, авиадвигателя нового поколения ПД-14, турбины большой мощности для электростанций, сельскохозяйственных тракторов, тепловизоров и медицинского оборудования.

При заключении новых контрактов банк использует все доступные сегодня инструменты господдержки, совмещая их с банковскими продуктами и возможностями рынка капитала. "Это непростая работа, но благодаря накопленному опыту и экспертизе мы помогаем предприятиям существенно снижать стоимость кредитов. А это — серьезное подспорье для успешного выполнения поставленных перед промышленностью задач", — отмечает Елена Георгиева.

Новикомбанк также содействует реализации социальной политики госкорпорации за счет разработки социально направленных продуктов для сотрудников предприятий. Флагманский продукт банка — социально-платежная карта работника госкорпорации Ростех, которая, помимо основных функций, предоставляет доступ к льготным программам кредитования, выгодным условиям по вкладам, бесплатные переводы, кешбэки и т. п. Сегодня, спустя четыре года после запуска продукта, картой пользуются почти полмиллиона человек, и ее популярность только растет.

Также в этом году госкорпорация Ростех и Новикомбанк разработали новую мотивационную программу "Развитие" для сотрудников предприятий Госкорпорации. Ее уникальность заключается в том, что предприятие получает дополнительный инструмент укрепления кадрового состава, а его сотрудники — специальные банковские преференции для решения своих жизненных задач. Это могут быть лауреаты различных премий, сотрудники, отмеченные наградами, высокопрофессиональные специалисты до 35 лет и другие группы работников, приоритетные для конкретного предприятия. К программе "Развитие" уже подключились более 70 предприятий Ростеха.