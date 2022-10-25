Машина скорой помощи попала в ДТП в Самаре

Во вторник, 25 октября, в Самаре произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 7:50 36-летний водитель Nissan NP 300 напротив дома №18 по ул. Мичурина не уступил дорогу и столкнулся с "Газелью" скорой медицинской помощи, которая ехала с включенными спецсигналами. Автомобиль медиков поворачивал на ул. Мичурина с ул. Владимирской. От удара "Газель" откинуло на припаркованный у обочины Nissan Qashqai.
Полицейские отмечают, что бригада врачей везла пациента в больницу.
Пострадавших нет.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...