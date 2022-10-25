Машина скорой помощи попала в ДТП в Самаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 25 октября, в Самаре произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.