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Самарская область досрочно выполнит программу переселения из аварийного жилья

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область планирует досрочно выполнить мероприятия по расселению граждан из аварийного жилья. Соответствующее соглашение было заключено между правительством региона и Фондом реформирования ЖКХ (с января 2022 года - Фонд развития территорий). Срок исполнения программы - 31 декабря 2024 г. (первоначальный срок - конец 2025 года).

В рамках государственной программы Самарской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" до 2025 года подлежало расселению более 24 тысяч граждан. Общая площадь расселяемого аварийного жилого фонда, признанного таковым до 2017 года, составляла около 385 тыс. кв. м.

На текущую дату из непригодного для проживания жилищного фонда нарастающим итогом расселено около 8,5 тыс. граждан из аварийного жилого фонда общей площадью более 143,35 тыс. кв. м.
Работа по расселению граждан из аварийного жилья с каждым годом набирает обороты. До конца текущего года запланировано расселить 4900 человек с 79 тыс. кв. м жилья. Для сравнения: за три предыдущие года было расселено 107 тыс. кв. м.

Плановые показатели 2021 года перевыполнены на 16%. Задачи на 2022 год также будут перевыполнены. К настоящему времени 54 процента от общей площади аварийного жилья, запланированного к расселению в текущем году, уже расселено. Контракты на приобретение жилья для переселения людей из аварийного жилфонда по плану 2022 года заключены в полном объеме всеми муниципалитетами.
В ноябре–декабре текущего года завершается строительство домов, где предусмотрены квартиры для граждан - участников программы расселения, и жители получат долгожданные ключи.

Осталось расселить в целом по программе до конца 2024 года 15,77 тыс. граждан из аварийного жилого фонда общей площадью 241 тыс. кв. м.

Программа по расселению исполняется в непростых условиях растущего рынка и высокого спроса на жилье, когда застройщики предпочитают реализовать его в короткие сроки, а не резервировать под нужды госпрограмм по фиксированным ценам. Однако большинство девелоперов в рамках совместной работы с областным Правительством заключили долгосрочные контракты с муниципалитетами на продажу квартир, таким образом включившись в решение социальных задач.

"Выполнение программы переселения граждан из аварийного жилья - одна из наиболее важных задач, стоящих в текущем году перед регионом. И ее исполнение остается для нас безусловным приоритетом, - отмечает первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Форсировать работу по расселению граждан из аварийного жилфонда поможет досрочная контрактация - заблаговременное заключение договоров с девелоперами на приобретение жилья. Председатель областного Правительства отметил высокую активность глав городов и районов по заключению контрактов по программам расселения на 2023 и 2024 годы, фактически до завершения мероприятий программы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Lina Kotya 13 марта 2022 13:57 С начала года в Самарской области введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. м жилья

Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

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Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

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Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.

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