Самарская ракета отправила на МКС грузовой корабль

В среду, 26 октября, в 3:20 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур выполнен пуск самарской ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21".

Как сообщает Роскосмос, выведение "Прогресса МС-21" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме.

Это был 19-й пуск российской ракеты-носителя в 2022 г., в том числе третий — с грузовым кораблем "Прогресс". Для "Союза-2.1а", который собирают на РКЦ "Прогресс" в Самаре, данный полет стал 56-м.

На "Прогрессе МС-21" на МКС предстоит доставить 2 520 кг грузов.