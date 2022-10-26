Самарская ракета отправила на МКС грузовой корабль

В среду, 26 октября, в 3:20 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур выполнен пуск самарской ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21".
Как сообщает Роскосмос, выведение "Прогресса МС-21" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме.
Это был 19-й пуск российской ракеты-носителя в 2022 г., в том числе третий — с грузовым кораблем "Прогресс". Для "Союза-2.1а", который собирают на РКЦ "Прогресс" в Самаре, данный полет стал 56-м.
На "Прогрессе МС-21" на МКС предстоит доставить 2 520 кг грузов.
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Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?