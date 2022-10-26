Пешеход погиб в ДТП с Toyota Land Cruiser в Самаре

Во вторник, 25 октября, в Самаре участником ДТП стал 35-летний водитель Toyota Land Cruiser. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной информации полицейских, в 21:20 в районе дома № 220 по ул. Советской Армии он сбил 35-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть в не предназначенном для этого месте. При этом в зоне видимости был переход, но пешеход пренебрег им.
В результате пострадавший скончался на месте до приезда "скорой".
"Сотрудники полиции оградили место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд транспорта, устанавливают все обстоятельства произошедшего", — поясняют в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...