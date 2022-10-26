Пешеход погиб в ДТП с Toyota Land Cruiser в Самаре

Во вторник, 25 октября, в Самаре участником ДТП стал 35-летний водитель Toyota Land Cruiser. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной информации полицейских, в 21:20 в районе дома № 220 по ул. Советской Армии он сбил 35-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть в не предназначенном для этого месте. При этом в зоне видимости был переход, но пешеход пренебрег им.

В результате пострадавший скончался на месте до приезда "скорой".

"Сотрудники полиции оградили место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд транспорта, устанавливают все обстоятельства произошедшего", — поясняют в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.