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В Тольятти дети-инвалиды и их родители получают бесплатную помощь в группе "Передышка"

ТОЛЬЯТТИ. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Реабилитационный центр для детей и подростков с ограничениями здоровья "Виктория" в Тольятти рассчитан на 246 мест. Ежегодно здесь получают бесплатные услуги более 2 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья.

На базе отделения "Бережок" - одного из трех отделений центра - реализуется уникальная стационарозамещающая технология - группа "Передышка". В 2017 году этот проект получил диплом Агентства стратегических инициатив и рекомендован для внедрения на территории Российской Федерации.

Группа работает в круглосуточном режиме без перерывов и выходных. Помещение для тяжелобольных детей-инвалидов рассчитано на 5 коек. Благодаря "Передышке" родителям детей-инвалидов удается найти немного времени и на свои дела. В зависимости от обстоятельств ребенок может находиться в группе до 21 дня. В течение года родители могут неоднократно воспользоваться данной услугой.

"Наше учреждение особенное, мы обеспечиваем полный комплекс реабилитационных услуг: методологических, психологических, социальных. Работают дефектологи, логопеды и другие специалисты. Ребенок в "Передышке" получает все возможные процедуры, а мама - психологическую помощь. За последние шесть лет мы в центре осуществили модернизацию, закупили современное оборудование, провели достаточно глобальный ремонт, который в ноябре будет также выполнен в одном из наших отделений", - рассказал директор реабилитационного центра для детей и подростков с ограничениями здоровья "Виктория" Эдуард Михайлов.

11-летний Дамир находится под наблюдением специалистов центра с 1,5 лет. А в сентябре этого года он был зачислен в группу "Передышка". В реабилитационном центре ему делают лечебный массаж, он проходит озокеритотерапию, занимается с дефектологом, педагогом дополнительного образования, выполняет игровые упражнения на развитие слухового, зрительного и тактильного восприятия и проходит другие реабилитационные процедуры. С его мамой занимается психолог.

"Благодаря грамотным специалистам сын развивается, социализируется. Для меня тоже большая удача попасть сюда, так как теперь я могу сходить в магазин, в аптеку, к стоматологу, по другим делам. Нам, родителям, такая помощь очень нужна", - поделилась Эльвира Пугачева, мама Дамира.

Услуги в группе "Передышка" в 2021 году получили 7 детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, за 9 месяцев 2022 года - 16 детей.

При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в нашем регионе ведется систематическая работа по совершенствованию системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. В рамках программы "Доступная среда" регулярно выделяются средства на обновление оборудования в реабилитационных центрах.

Гид потребителя

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ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?

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И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!

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