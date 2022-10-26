В Самаре в ДТП пострадали медик и пациент опрокинувшейся "скорой"

В среду, 26 октября, в Красноглинском районе Самары произошло ДТП с участием 70-летнего водителя автомобиля скорой помощи. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 0:24 мужчина ехал по Волжскому шоссе в направлении ул. Демократической. На перекрестке водитель "скорой" проехал на красный свет с включенными спецсигналами, но не убедился, что все его пропускают. В результате машина медиков столкнулась с Subaru Impreza под управлением 33-летнего мужчины.
От удара автомобиль "скорой" отбросило на стоявшую патрульную Lada Vesta. После этого машина опрокинулась.
В аварии пострадали пациент и медицинский работник.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...