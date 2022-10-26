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ДТП Происшествия

В Самаре в ДТП пострадали медик и пациент опрокинувшейся "скорой"

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 26 октября, в Красноглинском районе Самары произошло ДТП с участием 70-летнего водителя автомобиля скорой помощи. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 0:24 мужчина ехал по Волжскому шоссе в направлении ул. Демократической. На перекрестке водитель "скорой" проехал на красный свет с включенными спецсигналами, но не убедился, что все его пропускают. В результате машина медиков столкнулась с Subaru Impreza под управлением 33-летнего мужчины.

От удара автомобиль "скорой" отбросило на стоявшую патрульную Lada Vesta. После этого машина опрокинулась.

В аварии пострадали пациент и медицинский работник.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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