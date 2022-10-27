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Соцподдержка Общество

Более 1700 человек получили в 2022 г. электронный сертификат на средства реабилитации инвалидов

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 октября, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов провел заседание комиссии по делам инвалидов при губернаторе Самарской области. Встреча была посвящена вопросам обеспечения граждан льготных категорий техническими средствами реабилитации (ТСР) и путевками на санаторно-курортное лечение, изменениям в законодательстве по медико-социальной экспертизе.

Как рассказала руководитель Самарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Елена Кривошеева, получить государственную помощь в обеспечении ТСР можно тремя способами.  

В рамках госконтрактов бесплатно обеспечиваются ими лица, признанные инвалидами (за исключением лиц, признанных инвалидами вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), в том числе дети-инвалиды, и отдельные категории граждан из числа ветеранов - при этом они должны быть включены в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.

Если ТСР приобретены самостоятельно, то осуществляется компенсация понесенных расходов - на основании заявления, которое подается на портале государственных услуг лично, через представителя, почтой, через МФЦ. К заявлению надо приложить кассовые и товарные чеки, товарные накладные и другие документы, подтверждающие расходы.

"Реабилитация и соцзащита инвалидов - одна из приоритетных задач государства. Отделение фонда социального страхования уделяет этим вопросам особое внимание. В этом году за техническими средствами реабилитации в реготделение фонда обратились 15672 человека, из них почти 2200 - это дети-инвалиды. За 9 месяцев текущего года в рамках госконтрактов обеспечено почти 12 тысяч граждан, компенсация выплачена 4683 людям", - сообщила руководитель ведомства.

Новый инструмент, который позволяет получать господдержку на средства реабилитации, - это электронный сертификат. Его можно оформить через портал Госуслуги или обратившись лично в территориальное отделение Фонда соцстрахования. Сертификат работает как банковская карта и позволяет мгновенно оплатить выбранный товар, если тот соответствует предписаниям медико-социальной экспертизы. Деньги резервируются, но не перечисляются на карту напрямую. При оплате картой того изделия, которое предусмотрено в индивидуальной программе реабилитации (абилитации), средства поступят напрямую продавцу.

В регионе сейчас 12 точек продаж - 8 в Самаре, 2 в Сызрани, по 1 в Тольятти и Новокуйбышевске, также электронный сертификат действует и для площадки Озон. В целом электронным сертификатом в 2022 году воспользовались почти 1700 человек.

Путевками на санаторно-курортное лечение в 2022 году были обеспечены почти 3600 инвалидов старше 18 лет, для детей и их сопровождающих было выделено 958 путевок. Участники заседания обратили внимание на вопрос компенсации затрат на проезд для инвалидов, направленных на реабилитацию в санатории, находящиеся в других регионах страны. Обсуждались возможные пути его решения.

Александр Фетисов отметил, что область готова содействовать в этом. Также он поручил проработать вопрос эффективного информирования граждан данной категории о порядке реализации социальных услуг, на которые они имеют право в контексте своей жизненной ситуации, - в дополнение к тому информированию, которое реализуется через электронный сервис ФСС "Социальный навигатор".

И.о. руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области Константин Борисов подчеркнул, что в течение двух лет с 2020 по июль 2022 года ведомство работало по временному порядку, связанному с эпидемией коронавируса.

С 1 июля 2022 вступили в действие новые правовые документы, чтобы сделать более комфортной процедуру для граждан. Новый порядок позволяет выбрать способ получения результатов экспертизы и удобную форму ее проведения - очно или заочно - еще в поликлинике, а процедура установления инвалидности стала быстрее. 

Все документы по итогам МСЭ формируются в электронном виде, автоматически размещаются в федеральном реестре инвалидов и направляются гражданину в личный кабинет на портале Госуслуги, по почте или лично. За первые 4 месяца новым порядком установления инвалидности воспользовались более 18 тысяч человек, из них 82,2% прошли процедуру заочно. 

Также благодаря новому порядку людям с инвалидностью больше не нужно самостоятельно передавать документы и справки - все сведения для МСЭ передаются организацией, где гражданин проходил лечение или прикреплен на обслуживание.

В перспективе к 2024 году планируется организовать проведение МСЭ в обезличенной форме, чтобы повысить прозрачность и независимость принимаемых решений, также организовать проведение МСЭ в дистанционной форме для граждан, обслуживающихся в бюро, чтобы упростить возможность получения услуги для тех, кто живет в отдаленных районах.

Также на совещании принято решение организовать межведомственное взаимодействие по выявлению детей с инвалидностью в сельской местности в целях дальнейшего сопровождения и поддержки семьи.

Гид потребителя

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