В ОДО пройдут конкурсные прослушивания фестиваля "Душа баяна"

2 и 3 ноября в Доме офицеров Самарского гарнизона им.К.Е.Ворошилова пройдут конкурсные прослушивания в рамках Всероссийского фестиваля "Душа баяна".

В них примут участие творческие коллективы из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской, Московской, Ростовской областей, Крыма и Севастополя, Краснодарского и Красноярского края, Хабаровского, Приморского и Пермского края, Свердловской области, Самарской области и Республики Северная Осетия-Алания.

2 ноября - с 12:00 до 14:00, 3 ноября - с 10:00 до 14:00. Вход свободный.

В 2022 году, в Год культурного наследия народов России и в Год 125-летия со дня создания русского баяна, АНО "Ассоциация развития и поддержки исполнительского искусства музыкантов Поволжья" при поддержке президентского фонда культурных инициатив проводит Всероссийский фестиваль "Душа баяна".

Напомним, в 2018 году по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова был организован и проведен первый фестиваль "Душа баяна". Фестиваль прошел на высоком профессиональном уровне и получил широкое признание и любовь жителей Самарской области. В дальнейшем фестиваль был поддержан на федеральном уровне и получил статус Всероссийского под девизом "Душа баяна - Душа России".

Победители фестиваля получат ценные призы, специальные кубки и два спецприза. Уникальный музыкальный инструмент достанется обладателю Гран-при фестиваля.

Фестиваль проводится по 11 номинациям: Инструменталист "Академ", Инструменталист "Эстрада", "Инструментальный̆ ансамбль", "Оркестр", "Вокал с аккомпанементом", "Вокально-инструментальный ансамбль", "Хор", "Частушки", "Хореография", "Художественное слово", "Творческий номер".

Главная цель фестиваля - поиск и поддержка новых талантов, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.

Финальные туры фестиваля уже прошли в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а также в Республике Крым. В Суперфинале примут участие победители из Московской, Ленинградской, Ростовской, Самарской, Свердловской областей, Краснодарского, Пермского, Хабаровского и Красноярского краёв, республик Хакасия, Крым, Северная Осетия-Алания, а также из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Сайт фестиваля: http://dushabayana.ru/