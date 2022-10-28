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Музыка Культура

В ОДО пройдут конкурсные прослушивания фестиваля "Душа баяна"

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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2 и 3 ноября в Доме офицеров Самарского гарнизона им.К.Е.Ворошилова пройдут конкурсные прослушивания в рамках Всероссийского фестиваля "Душа баяна".

Фото: vk.com/dushabayana

В них примут участие творческие коллективы из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской, Московской, Ростовской областей, Крыма и Севастополя, Краснодарского и Красноярского края, Хабаровского, Приморского  и Пермского края, Свердловской области, Самарской области и Республики Северная Осетия-Алания.

2 ноября - с 12:00 до 14:00, 3 ноября - с 10:00 до 14:00. Вход свободный.

В 2022 году, в Год культурного наследия народов России и в Год 125-летия со дня создания русского баяна, АНО "Ассоциация развития и поддержки исполнительского искусства музыкантов Поволжья" при поддержке президентского фонда культурных инициатив проводит Всероссийский фестиваль "Душа баяна".

Напомним, в 2018 году по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова был организован и проведен первый фестиваль "Душа баяна". Фестиваль прошел на высоком профессиональном уровне и получил широкое признание и любовь жителей Самарской области. В дальнейшем фестиваль был поддержан на федеральном уровне и получил статус Всероссийского под девизом "Душа баяна - Душа России".

Победители фестиваля получат ценные призы, специальные кубки и два спецприза. Уникальный музыкальный инструмент достанется обладателю Гран-при фестиваля.

Фестиваль проводится по 11 номинациям: Инструменталист "Академ", Инструменталист "Эстрада", "Инструментальный̆ ансамбль", "Оркестр", "Вокал с аккомпанементом", "Вокально-инструментальный ансамбль", "Хор", "Частушки", "Хореография", "Художественное слово", "Творческий номер".

Главная цель фестиваля - поиск и поддержка новых талантов, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.

Финальные туры фестиваля уже прошли в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а также в Республике Крым. В Суперфинале примут участие победители из Московской, Ленинградской, Ростовской, Самарской, Свердловской областей, Краснодарского, Пермского, Хабаровского и Красноярского краёв, республик Хакасия, Крым, Северная Осетия-Алания, а также из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Сайт фестиваля: http://dushabayana.ru/

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Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

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Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 10:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

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