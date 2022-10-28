Новикомбанк получил премию им. П. А. Столыпина за поддержку импортозамещения

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, стал лауреатом XVIII Международной премии в области экономики и финансов им. П. А. Столыпина. Награду в номинации "Импортозамещение" получила старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева.

27 октября состоялась церемония награждения лауреатов XVIII Международной премии в области экономики и финансов им. П. А. Столыпина. Премия проводится в рамках IV Саммита финансистов и предпринимателей "Драйверы роста" в партнерстве с Советом ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, а также отраслевыми ассоциациями. Благодаря синергии с участниками Саммита лауреаты Премии получили возможность представить свои услуги и продукты целевой аудитории, а также укрепить отношения с деловыми партнерами.

XVIII Премия им. П. А. Столыпина проходит под знаком качества услуг и повышения социальной ответственности во всех отраслях экономики. Награду в номинации "Импортозамещение" Новикомбанк получил за содействие реализации проектов, направленных на разработку и внедрение в производство российских технологий.

"Такая высокая оценка деятельности Новикомбанка, дочерней организации Государственной корпорации Ростех, подтверждает, что финансовая поддержка значимых проектов промышленности действительно имеет важное значение. При реализации задач импортозамещения ключевым этапом является этап научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, и Банк, в первую очередь, разрабатывает собственные льготные программы по поддержке этого этапа. Мы также выдвигаем инициативы на профильных площадках регуляторов и ассоциаций по совершенствованию мер государственной поддержки. Новикомбанк и дальше будет работать, способствуя устойчивому развитию и импортонезависимости страны", — отметила Анна Лаврентьева.

Создание конкурентоспособной инновационной продукции — одна из основных задач акционера банка Госкорпорации Ростех. Новикомбанк, со своей стороны, предоставляет предприятиям Ростеха необходимую финансовую поддержку для реализации проектов импортозамещения в целях обеспечения отечественного рынка готовой высокотехнологичной продукцией, а также деталями и компонентами российского производства. При этом банк финансирует не только головного исполнителя, но и всю цепочку его кооперации, а также все этапы разработки: от НИОКР до производства запчастей и комплектующих, проведения испытаний и серийного производства.

В частности, Новикомбанк направил 10 млрд рублей на импортозамещение бортовой электроники отечественных гражданских самолетов SSJ-NEW, МС-21, Ту-214 и Ил-114-300. Еще один важный для банка проект — финансирование выпуска и поставки высокотехнологичной продукции предприятиями радиоэлектронного комплекса. Так, Новикомбанк активно поддерживает перспективные решения холдинга "Росэлектроника". Также при участии Новикомбанка реализуется программа по импортозамещению ПАО "КАМАЗ". На Форуме "Армия — 2022" стороны заключили соглашение об организации финансирования с участием Фонда развития промышленности (ФРП) на сумму 10 млрд рублей на проекты импортозамещения комплектующих в автомобилестроении.