В Сызрани иномарка столкнулась с автомобилем, деревом и забором

В субботу, 29 октября, в Сызрани в 3:45 22-летний водитель Hyundai Accent в районе дома № 149 по ул. Интернациональной по неустановленной причине совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения.
Там он совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Lada Granta. После столкновения иномарка выехала на обочину, где врезалась в дерево, а после чего продолжила движение и совершила наезд на забор.
Пострадали водитель Hyundai Accent и 23-летняя пассажирка. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...