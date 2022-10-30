В Сызрани иномарка столкнулась с автомобилем, деревом и забором

В субботу, 29 октября, в Сызрани в 3:45 22-летний водитель Hyundai Accent в районе дома № 149 по ул. Интернациональной по неустановленной причине совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения.

Там он совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Lada Granta. После столкновения иномарка выехала на обочину, где врезалась в дерево, а после чего продолжила движение и совершила наезд на забор.

Пострадали водитель Hyundai Accent и 23-летняя пассажирка. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.