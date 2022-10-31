В Тольятти на пожаре пострадал мужчина, эвакуировано 45 человек

В понедельник, 31 октября, примерно в 7:25 произошел пожар в доме № 11 на ул. Революционной в Автозаводском районе Тольятти, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что это многоэтажное здание — бывшее третье комплексное общежитие ВАЗа.

По данным чрезвычайной службы, на месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 20 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 28 человек и восемь единиц техники.

Пожар удалось ликвидировать в 7:51.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре был травмирован 54-летний мужчина, а всего были спасены четыре человека. Из здания эвакуировано 45 человек.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.